Dve stovky dostanete len za to, že chodíte do práce. Na účte vám pristanú, keď urobíte toto

Nevie o tom každý, hoci takéto peniažky navyše dokážu pomôcť. Pokiaľ ste práve nastúpili do novej práce a spĺňate aj ďalšie podmienky, od štátu vám na účet môže každý mesiac cinknúť až 200 eur. Takto to dosiahnete.

Kto má nárok?

Ako na svojej stránke informuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, na príspevok má nárok každý nový zamestnanec, „ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu okrem pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru“.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Markus Spiske

Pozor, o príspevok musíte požiadať písomne a najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania. „Ak počas poskytovania príspevku zamestnanec nastúpi do ďalšieho zamestnania bezprostredne nadväzujúceho na predchádzajúce zamestnanie, v poskytovaní príspevku sa pokračuje,“ uvádza Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Najviac dvesto eur

Výška samotného príspevku závisí od viacerých faktorov, najviac to môže byť už spomenutých 200 eur mesačne. „Príspevok na dochádzku za prácou sa poskytuje najviac v sume 200 eur mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca a od počtu odpracovaných dní v mesiaci,“ vysvetľuje ústredie.

Príspevok sa vypláca najviac po dobu šiestich mesiacov. Zamestnancovi, ktorý bol pred získaním zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, sa príspevok poskytuje aj počas ďalších najviac šiestich mesiacov.