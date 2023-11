Komička Simona o detstve s násilníckym otcom: Odpustenie je jediný spôsob, ako si vyliečiť vlastné rany

„ Myslím, že vtipný a pritom svojím spôsobom láskavý pohľad na svoje telo alebo seba samého je tajomstvom šťastného života," začína svoje rozprávanie Simona Salátová, ktorej svojský humor sa stal pre mnohé ženy akousi terapiou. Šťastie však v živote obľúbenej komičky nebolo vždy, práve naopak. Zažila domáce násilie, detský domov, zneužívanie aj rátanie každého centu, aby jej niečo zostalo na zajtra. Ako prezradila v otvorenom rozhovore pre portál Maminka, bolestivá skúsenosť v nej zanechala túžbu pomáhať tým, ktorí sa ocitli v podobnej situácii.

Rodinu si mýlil s ringom

„ Nemala som detstvo ako z rozprávky a predstaviť si pod tým môžete zneužívanie, sexuálne obťažovanie, pobyt v detskom domove aj alkohol," vracia sa Simona v myšlienkach do svojho detstva. Aj keď o životných peripetiách nehovorí do posledného detailu, z niekoľkých rozhovorov, ktoré poskytla médiám, vyplýva, že jej otec, ktorý sa venoval boxu, si svoju rodinu mýlil s ringom.

„Trvalo to 8 rokov, čo sme žili s otcom, ktorý pravidelne mamu drasticky bil. A potom prišlo aj na nás, pokiaľ sme chceli zabrániť tým útokom," uviedla pre portál Život s tým, že aj o týchto veciach treba hovoriť.

Život má aj svoje temné zámery

„Veľa vecí sa mi zjavuje v takých zábleskoch. Je to veľmi smutné, že čo som ja zažívala pred 20 rokmi, si viem predstaviť, že stále niekde zažívajú deti. A sú to tie najhoršie chvíle, ktoré si deti môžu z detstva odniesť. Je tam iba strach, bolesť a obrovské zmätenie a toto sú emócie, ktoré má dieťa zo svojho detstva, takže je to veľmi zlé," dodala s tým, že manželstvo jej rodičov sa napokon rozsypalo a ju spolu s mladším bratom zachránili starí rodičia. Kým to zdravotne zvládali, svojim vnúčatám sa snažili dať len to najlepšie.

Ťažké detstvo neskôr doplnilo nešťastné manželstvo, no minulosť v sebe spracovala ako realitu, ktorá sa jej asi mala stať a niečomu ju naučiť. „ Dnes to ale beriem tak, že život má aj svoje temné zámery, ako z nás urobiť tie najlepšie verzie seba samých. Všetko sa deje z nejakého dôvodu. Kedykoľvek sa niečo rúca, tak mi práve toto dáva nádej," vyznala sa pre portál Maminka Simona, ktorá napriek bolestivým spomienkam zasvätila život humoru. Nebojí sa trefne okomentovať partnerský život, strasti aj slasti rodičovstva či dokonca tému nadváhy.

Minulosť netají ani pred synom