Juraj Valach po smrti manželky žije pre deti: Aj po rokoch je to ťažké. Bez rodičov by som to nedal

„Moja žena umierala 22 dní. Bolo to strašné, neustále bola v kritickom stave a ani my, ani lekári nevedeli, čo s ňou bude,“ hovoril pre SME hokejista Juraj Valach. Len rok po svadbe zomrela jeho manželka Simona, ktorá pod srdcom nosila dvojičky. Lekári netušili, či bábätká, ktoré prišli na svet v 25. týždni tehotenstve, prežijú.

Amálka vážila len kilo, Jerguš 800 gramov a v priebehu jedného týždňa ho museli trikrát oživovať. Dodnes žije s vážnou diagnózou, ktorá ovplyvnila celú rodinu. Od narodenia dvojčiat prešlo sedem rokov a hokejový obranca Juraj Valach je stále oddaným otcom, ktorého si všimla aj prestížna anketa. Magazín Mama a ja ho vyhlásil za Otca roka 2023. Sám Juraj však vie, že sám by to nezvládol.

Jeho mama sa obetovala

„Chcem sa veľmi pekne poďakovať, že tu môžem stáť a že tu stojím medzi takými vynikajúcimi a úžasnými ľuďmi, ktorí robia to najlepšie pre svoje deti, čo vedia. Nedá mi nespomenúť, že by som tu nestál, keby nie je mojej mamy a otca, bez ktorých by som to v živote nezvládol,“ povedal v ďakovnej reči Juraj Valach. Po náhlom odchode manželky sa stal otcom samoživiteľom, no mohol sa spoľahnúť na milujúcu rodinu.

Ako prezradil v minulosti pre Dobré noviny, jeho mamička prišla o prácu, aby sa mohla starať o dvojičky a aby Juraj pokračoval v kariére, vďaka ktorej živí svoju rodinu. Keď sa vráti zo zápasov a z tréningov, doma ho čaká sedemročný Jerguš, ktorý potrebuje 24-hodinovú starostlivosť.

Deti oblečie, syna prebalí

