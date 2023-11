Expertka na vzdelávanie: Darčeky nie sú všetko. Rodičia zabúdajú učiť deti jednu dôležitú vec

Veľa detí dnes dostáva toľko vecí, že to je nakoniec na škodu, uviedla odborníčka.

Eva Moskowitzová pôsobila ako líderka reformy vzdelávania v mestskej rade v New Yorku. Jej cieľom dodnes je, aby mali deti po celej krajine rovnaký prístup k vzdelávaniu. „Mnoho rodičov kladie veľký dôraz na to, aby učilo svoje deti upratovať si izby, správať sa zodpovedne a robiť domáce úlohy. Tieto veci sú dôležité, no je tu jedna vec, na ktorú mnohí z nás úplne zabúdajú,“ priznala expertka, ktorá je sama mamou troch detí.

Dnešní rodičia podľa nej zabúdajú deti učiť, ako si užívať život. „Z mnoho šťastných detí vyrastú nešťastní dospelí,“ uviedla.

Luxusnejšie auto a väčší dom

V dnešnej dobe sme podľa Moskowitzovej bombardovaní pocitom, že šťastie pochádza z konzumu. „Keď nám inzerenti hovoria, aby sme si ‚dopriali‘ ich produkty, snažia sa nás presvedčiť, že nákup vecí je tou najvyššou odmenou, že budeme šťastní, len ak si kúpime luxusnejšie auto alebo väčší dom,“ vysvetlila odborníčka. Rodičom preto radí, aby začali už tým, že nebudú svoje deti vodiť zbytočne do obchodov, kde by pri každej veci mohli hovoriť „toto chcem“.

„Aj keď vaše dieťa nie je priamo vystavené veľkému množstvu reklamy, môže byť vystavené kultúre, ktorú táto reklama vytvorila. Ich kamarát im ukáže nejakú neuveriteľnú novú hračku, ktorú dostal a s ktorou sa bude hrať len týždeň, kým napríklad nedostane ďalšiu hračku,“ uviedla. Ona sama svoje tri deti učí, že viac darčekov a vecí neprináša viac šťastia. To, že vyjadríme niekomu lásku, tým, že mu dáme nejaký darček alebo vec, je podľa nej pekným nápadom, no musí mať svoje hranice.

Cestu za šťastím si nekúpite

„Veľa detí dnes dostáva toľko vecí, že to je nakoniec na škodu,“ vysvetlila odborníčka. Keď má napríklad narodeniny jej manžel Eric, s deťmi mu nekupujú darčeky, ale vyrobia mu pohľadnicu, upečú mu tortu alebo mu zarecitujú básne. Tým podľa nej deti učia, že je v živote niečo dôležitejšie ako veci - spoločné zážitky.

