Vďaka jedinému triku vie spomaliť starnutie. Jennifer Aniston odhalila tajomstvo mladistvého vzhľadu

Bude mať už 55 rokov, no nikto by jej to netipoval. Jennifer Aniston, ktorá sa preslávila najmä úlohou Rachel v komediálnom seriáli Priatelia, si na sebe dáva dobrý pozor a pýši sa štíhlou postavou, čistou pleťou takmer bez vrások a dlhou hustou hrivou. Za to vraj vďačí jedinému triku, ktorý prezradila v rozhovore pre magazín CR Fashion Book.

Množstvo jej fanúšikov fascinuje to, ako dobre vyzerá na svoj vek. Jennifer sa netají tým, že starostlivosť o svoj zovňajšok považuje za mimoriadne dôležitú a že si na nej dáva záležať. Cvičí, zdravo sa stravuje a najmä veľa spí.

Kvalitný spánok odporúča všetkým ženám, ktoré sa chcú pýšiť stále mladistvým vzhľadom. „Pijem veľa vody, každý deň sa hýbem, snažím sa jesť čerstvé jedlo a spať toľko, koľko len môžem,“ povedala pre magazín. To posledné je pre ňu náročné, ale je to veľmi dôležité. „Pociťujem to najmä vtedy, keď si neoddýchnem,“ dodala slávna herečka.

Jennifer Aniston však nedá dopustiť ešte na jednu vec, vďaka ktorej sa vraj dá starnutie spomaliť. Rovnako podstatná je totiž aj duševná hygiena. „Okrem toho si dávam pozor na to, čo si púšťam do hlavy. Náš svet prechádza viacerými výzvami a myslím si, že niekedy je nevyhnutné stíšiť ten hluk, ktorý z neho prichádza,” hovorí.