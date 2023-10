Slávne priateľstvá, ktoré len tak niečo nerozdelí. Tieto známe osobnosti sa kamarátia už večnosť

Od spoločnej účasti na stredoškolskom plese až po stretnutie na pľaci - tieto celebrity si navzájom dokazujú hodnotu dobrého priateľa. Väčšina sa našla vďaka rovnakej profesii, no sú aj takí, ktorí sa stretli úplne inde. Ich kamarátstvo bolo neočakávané, ale obstálo v skúške, ktorej sa hovorí čas.

5. Selena Gomez a Taylor Swift

Toto ikonické spevácke duo sa stretlo v čase, keď obe z dám randili so spevákmi z Jonas Brothers v roku 2008. No po rozchode s Nickom a aj Joeom kamarátky to len viac zomklo a utužilo ich vzťah. Dodnes spolu prekonali všetky svoje vrcholy aj pády - od sporu Taylor Swift s jej bývalým vydavateľstvom až po Selenine zdravotné problémy. „Taylor by mi mal každý závidieť. Je to tak čistá a dokonalá duša. Milujem ju navždy,“ okomentovala kedysi priateľstvo so Swift na sociálnej sieti Selena Gomez.

4. Zuzana Tlučková a Marta Sládečková

Spolu v práci, spolu aj mimo nej. Slovenské herečky Zuzana Tlučková a Marta Sládečková spolu neraz hrali v divadle, v obľúbených seriáloch, ale nemajú len profesionálny vzťah. Už desaťročia sú výborné kamarátky. „Sme ako starí manželia,“ tvrdia o sebe herečky. Búrajú predsudky o celebritných priateľstvách a sú výnimkou, ktorá potvrdzuje pravidlo - aj v hereckej brandži môžu byť ženy dlhé roky najlepšími priateľkami. Spojila ich síce práca, ale taká, ktorú robili dávno pred seriálom Susedia, odkiaľ ich pozná mnoho Slovákov.

Intenzívne priateľstvo vzniklo v divadle Nová scéna „Sme rozdielne, ale zároveň sme jedna krvná skupina, pretože máme rovnaký spôsob humoru, páčia sa nám rovnaké veci, stále sa máme o čom rozprávať a v drvivej väčšine máme aj rovnaké názory,“ uviedla Marta.

3. Matt Damon a Ben Affleck

Rodáci z Bostonu sú najlepšími priateľmi od roku 1980, keď mal Matt Damon desať rokov a Ben Affleck dokonca iba osem. Dvojica žila len pár blokov od seba v Cambridge v štáte Massachusetts a spájala ich bejzbal a herectvo. Táto vášeň ich priviedla k tomu, aby si spolu zahrali v niekoľkých filmoch, vrátane ich oscarového celovečerného filmu Dobrý Will Hunting.

