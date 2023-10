Pred deviatimi rokmi sa jej otočil svet. Kristína Svarinská nachádza milovanú mamu Elenku v každodennosti

Je ten typ človeka, ktorý všetko skryje dovnútra a tam to drží. Kristína Svarinská sa takto cítila aj pred deviatimi rokmi, keď náhle prišlo o milovanú mamu Elenku. „Na istý moment som sa v celom svete stratila,“ priznala pre SME herečka, ktorá najťažší moment svojho života zvládla aj vďaka tomu, že sa nebála požiadať o pomoc.

Milovala by ju aj ako upratovačku

Keď sa jej rodičia rozišli, ovplyvnilo ju to, no nie natoľko, aby zanevrela na niektorého z nich. Ako Kristína Svarinská priznala pre Nový Čas pre ženy, bola presvedčená, že vždy je lepšie nefunkčný vzťah ukončiť, ako v ňom zotrvať. Obaja rodičia pre ňu aj po rozvode zostali vzorom.

„Už len to, že sa stretli, splodili ma, za to im veľmi ďakujem. Otec je pre mňa veľký vzor hlavne z pracovnej stránky. Ako produkčný sa už roky pohybuje v umeleckej branži a podarilo sa mu za sebou nechať kus roboty,“ povedala v minulosti Kristína, ktorá mala rovnako dobrý vzťah aj so svojou mamou Elenkou.

„Je moja kamarátka, za ktorou môžem prísť, keď je dobre i zle. Viem, že ma bude milovať, či sa budem objavovať na obrazovke, alebo budem niekde umývať podlahy,“ priznala Kristína Svarinská, ktorá mala len 25 rokov, keď jej mama dostala mozgovú mŕtvicu.

Držala to v sebe

Aj keď k tragickej udalosti došlo pred deviatimi rokmi, herečka o strate milovanej mamy dlho verejne nehovorila a až minulý rok priznala, aké to bolo pre ňu ťažké a ako sa zvládla vrátiť do bežného života.

„Veľa o tom nehovorím. Nie takto verejne v instasvetoch. Ale čas letí a lieči. Pred ôsmimi rokmi sa mi v tento deň otočil svet. Odišiel mi najbližší človek a istoty sa rozsypali... a nebolo to jednoduché,“ napísala herečka. Priznala, že v tých najťažších chvíľach ju zachránili úžasní ľudia, ktorých mala pri sebe. Dlho však smútok a šok skrývala v sebe a nechcela si pripustiť, že sa vôbec niečo stalo.

