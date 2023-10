Uznávaný neurológ: Sociálne siete pôsobia na deti rovnako ako heroín. Z ľudí sa stávajú počítače

Dali by ste svojmu dieťaťu heroín? Rovnaký efekt má človeka to, keď sa posadí pred svietiacu farebnú obrazovku. Obe aktivity vyvolávajú vyššiu produkciu dopamínu, teda hormónu šťastia a majú fatálny dôsledok na vývoj ľudského mozgu. Rovnako zlý vplyv majú aj sociálne siete, za ktorými dospelí aj deti doslova „zabíjajú“ svoj čas. „Sociálne siete sú pre deti ako rakovina mozgu,“ priznal pre web maminka.cz uznávaný český neurológ a bývalý pedagóg neurológie na Yaleskej univerzite Martin Jan Stránský.

Deti hlúpnu a nevedia riešiť problémy

Počas svojej praxe dlhodobo skúma ľudský mozog a často upozorňuje na fakt, ako intenzívne na mozog vplývajú dnešné technológie a surfovanie po internete. „Spoliehame sa na technológie a internet, zapadáme do používania sociálnych sietí, takže nepoužívame procesy, ktoré sme ako homo sapiens používali počas predošlých 200-tisíc rokov,“ vysvetlil pre Český rozhlas.

Stránský zastáva názor, že dnešný človek prestáva byť človekom a stáva sa počítačom. Opiera sa pritom o medzinárodné výskumy, podľa ktorých majú ľudia oveľa obmedzenejšie schopnosti komunikácie, tvoria kratšie vety a menej rozprávajú. Hlavne na deťoch môžu sociálne siete a mnohé technológie zanechať nežiadúce dôsledky

Sú menej šťastné

„Stupidifikuje ich to, hlúpnu. IQ prestáva rásť, prestávajú mať slovník, prestávajú vedieť riešiť problémy. Nedospejú,“ povedal otvorene neurológ, podľa ktorého moderný svet narúša aj subjektívne prežívanie šťastia.

„Naše deti sú menej šťastné ako my. My sme ešte menej šťastní ako boli naši rodičia,“ upozornil neurológ. Práve preto by podľa neho deti do dvoch rokov nemali pred počítačmi, telefónmi či tabletmi presedieť ani minútu, päťročné maximálne hodinu denne a pod dohľadom.

Deti do dvoch rokov pri pri smartfónoch a tabletoch nemali sedieť vôbec. Foto: Pixabay/46173

Pomôcť môžu interaktívne aplikácie

