Prežite jeseň bez toho, aby vás trápili choroby. Týchto päť potravín dokáže naozaj zázraky

S príchodom sychravých jesenných dní treba obrátiť pozornosť na naše zdravie o niečo viac, ako to bolo doteraz. Ako informuje portál Food Insight, aby naše telo vedelo lepšie bojovať proti vírusom a ochoreniam, mali by sme mu dopriať tie správne vitamíny. Viete čo zaradiť do jedálnička, aby ste sa v najbližšom období vyhli chorobám?

5. Tekvice

Hoci sa tekvice do povedia dostali najmä ako vyrezávaná dekorácia, sú známe tiež veľkým obsahom živín. Obsahujú totiž betakarotén, čo je antioxidant, ktorý bojuje proti voľným radikálom z poškodzujúcich buniek a v tele sa premieňa na vitamín A. Ten pomáha podporovať funkciu bielych krviniek či dokonca rast kostí. Tekvicové semienka zas obsahujú horčík, ktorý podporuje udržanie normálnej funkcie svalov a nervov, imunitu a zdravie kostí.

Foto: Freepik

4. Jablká

Jablká majú nielen nízky obsah kalórií, ale sú nabité množstvom živín. Sú bohaté na vitamíny A a C a minerály ako fosfor, draslík a vápnik, ktoré majú všetky pozitívne účinky na zdravie. Toto ovocie taktiež zlepšuje funkcie čriev, znižuje cholesterol a obsahuje flavonoidy, ktoré podporujú zdravie srdca či močových ciest.

Foto: Freepik

