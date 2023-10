Rasistický útok podpaľačov prežila len vďaka mame, ktorá preskočila plot. Natálka má stále svoje sny

Peniaze sú mi k ničomu. Čo jej za to kúpim? Tvár alebo prsty? Zdravie jej za to kúpiť nemôžem, priznala Natálkina mama.

„Cítili sme len, že je obrovské teplo. A že horíme,“ spomínala pre iDNES Anna Siváková na moment, keď im skupina neonacistov do domu hodila Molotovove koktaily. Jeden z nich hodili priamo do ich postele, kde spali aj s vtedy dvojročnou dcérkou Natálkou. Benzín ju popálil na 80 percentách jej tela. „Nikdy nezabudnem na to, aká bola spálená. Ako čierny uhoľ,“ priznala po 14 rokoch od tragédie mama Anna. Dodnes nevie, ako sa im podarilo dcéru dekami a perinami uhasiť. To, že prežila, lekári považujú za zázrak a aj keď Natálka prežíva náročné chvíle, dokazuje, že má chuť tancovať, spievať, smiať sa a radovať rovnako ako jej rovesníčky.

Chceli sa zviditeľniť

Traja pravicoví extrémisti v sobotu 18. apríla 2009 zaútočili na dom v českom Vítkove, kde bývala početná rómska rodina. Chvíľu pred polnocou každý z nich hodil do okna zápalnú fľašu naplnenú benzínom. Potom podpaľači nasadli do auta, kde ich čakal komplic a odišli.

Traja mladíci mali za mrežami stráviť 22 rokov, štvrtý páchateľ 20. Súd akceptoval tvrdenie obžaloby, že motívom útočníkov bolo v zviditeľniť sa vo svojej komunite v predvečer 120. výročia narodenia nacistického vodcu Adolfa Hitlera.

Mama s popálením dieťaťom preskočila plot

Osudná noc zmenila od základov najmä Natálkin život. To, že vtedy lekári dvojročné dievčatko zachránili, považujú dodnes za zázrak. Dieťa s takými rozsiahlymi popáleninami by ešte 10 rokov predtým nemalo podľa expertov šancu prežiť.

„Ani neviem, ako som sa dostala do liečebne dlhodobo chorých, ktorú sme mali cez ulicu. Musela som preskočiť vysoký plot. Ale vôbec neviem, ako som to dokázala,“ priznala pre iDNES statočná mama Anna Siváková.

Na čo sú peniaze?

