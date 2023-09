Hovorili, že ho obrala o deti, on to vidí inak. Zdena Studenková a Braňo Kostka radosť našli aj inde

Myslím si, že človek musí brať od života to, čo mu ponúka, priznal muzikant.

„Najdôležitejšie zo všetkého je mať lásku v živote. Žiadna kariéra, žiadne peniaze, nič nevyváži to, keď je človek vnútorne prázdny a nemá pocit, že ho niekto miluje. To je pre mňa absolútna priorita,“ priznala v relácii 13. komnata Zdena Studenková, ktorá nie je len oddanou herečkou, ale aj partnerkou a matkou. Cesta k rodine pre ňu ale nebola jednoduchá. Prvé dieťa sa mať bála, počas druhého tehotenstva osem mesiacov bojovala o život dcéry a keď chcela otehotnieť opäť, bolo už neskoro. S dlhoročným partnerom Braňom Kostkom nakoniec aj tak našli v živote radosť a pre mnohých majú dôležité posolstvo.

Prvého dieťaťa sa bála

Jej prvým mužom bol spolužiak, fotograf a výtvarný umelec Ivan Kostroň. „Veľmi som ho milovala, aj on mňa. Ten chlapec ma fascinoval, strašne som verila v jeho talent a na druhej strane to bolo dieťa, ktorému bolo treba dať priestor, aby sa cítil dobre. To som sa hrala na mamičku,“ spomínala v knihe Som herečka, v ktorej priznala, že manželstvom chcela fotografa odtiahnuť od alkoholu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.970726229666701.1073741894.120191798053486&type=3&paipv=0&eav=AfYstuUW6ddAfO6IB0ZjqVVZ0njbVX5xhgUJKJxjd2R2BfXy7n668JzDEcYof8vNYrk&_rdr

Ako neskôr priznala pre Korzár, dodnes má panický strach zo spolužitia s alkoholikom. A hoci s fotografom čakali dieťa, nestalo sa tak a ich manželstvo po deviatich mesiacoch skončilo. „Veľmi som sa bála mať dieťa, tak som ho nemala,“ povedala otvorene v knihe Jána Štrassera.

Ležala vedľa vedra

Keď o niekoľko rokov neskôr zistila, že je opäť tehotná, prežila úplne iný scenár. „Už som chcela mať dieťa. Dokonca dcéru,“ priznala herečka, ktorá sa však netešila dlho. Osem mesiacov prežívala rizikové tehotenstvo, ktoré jej obrátilo život hore nohami, a to doslova.

