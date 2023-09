Dvojročný Martinko potrebuje 100 miliónov, aby mohol žiť. Štedrosť ľudí preťažuje servery zbierky 

Na prvý pohľad vyzeral ako zdravé bábätko, no keď mal Martin tri mesiace, prestalo sa mu dariť. Nechcel sa prisávať a napriek všetkým snahám trpel silnými bolesťami bruška, výrazným potením a ďalšími, v tej dobe ešte nenápadnými príznakmi.

„Pri kŕmení mu časť jedla končila v pľúcach, nevedeli sme, či sa nedusí,“ opisoval pre DVTV Tomáš Zatloukal boj o život svojho syna, ktorý sa narodil s veľmi vzácnym genetickým ochorením. Na celom svete touto chorobou trpí 120 ľudí. A aj keď na syndróm AADC existuje liečba, pre rodinu je neúnosne drahá. Pomôcť sa rozhodli ľudia z celého Česka a Slovenska a ich snaha je natoľko silná, že prekonávajú rekordy.

Foto: Donio

Nesedí, no nahlas sa smeje

Dvojročný Martin má krásne kučeravé vlasy, modré oči, no ak nepodstúpi liečbu v zahraničí, zomrie pravdepodobne skôr, než by ho jeho rodičia odprevadili do prvej triedy. Pre deficit enzýmov chlapček nedokáže ovládať svoje telo, nezdvihne hlavičku, neprehĺta, nehovorí, nechodí ani nesedí, napriek tomu má podľa jeho rodičov ten najkúzelnejší úsmev pod slnkom.

„Úplne najviac na svete miluje svoju päťročnú sestričku Emičku, ktorá mu každý deň spieva, hrá sa s ním a robí všemožné vylomeniny a on sa na tom nahlas smeje, radosťou výska a vrtí sa. Už len vyskočiť! Ale to, bohužiaľ, zatiaľ nie je možné,“ priznali rodičia, z ktorých sa stali opatrovatelia na plný úväzok. Martin je úplne odkázaný na ich pomoc. Jeho stav by sa mohol zlepšiť vďaka špeciálnej liečbe v zahraničí, no liečba by rodinu stála 100 miliónov českých korún, čo je vyše štyroch miliónov eur.

Pomáhajú aj celebrity

„Táto terapia nie je vzhľadom k vzácnosti výskytu ochorenia hradená zo zdravotného poistenia a žiadosť o uhradenie liečby nám zdravotná poisťovňa, bohužiaľ, zamietla,“ vysvetlil Martin Zatloukal, ktorý ale vie, že jeho syn nemá čas na zázrak. Preto sa rozhodol založiť zbierku, vďaka ktorej by sa im podarilo čiastku získať.

„Génová terapia dáva šancu na relatívne normálny život, väčšina z jeho aktuálnych problémov by mala úplne vymiznúť a samozrejme platí – čím skôr, tým lepšie. Pre deti s takto vážnou formou je preto jedinou možnosťou čo najskoršie podanie, v opačnom prípade je podľa dostupných štúdií úmrtnosť medzi piatym a siedmym rokom života,“ vysvetlila rodina, ktorá sa obrátila na verejnosť.

Foto: Donio

Ich príbeh vyvolal medzi ľuďmi obrovskú vlnu solidarity – do zbierky sa pripojili mnohé známe osobnosti ako moderátor Leoš Mareš či česká speváčka Martina Pártlová. Na portáli Donio sa rodine podarilo za pár dní vyzbierať polovicu potrebnej sumy.

„Už prvé hodiny po spustení výzvu zdieľali viacerí známi influenceri aj média. To spôsobilo, že kampaň za prvé hodiny po spustení získala viac ako 25 miliónov korún a mala doteraz bezprecedentnú návštevnosť,“ uviedli na sociálnych sieťach z portálu Donio. Upozorňujú však, že k splneniu cieľu ešte stále chýba polovica.

Foto: Donio

Obrovskú vlnu podpory si rodina veľmi váži a ďakuje každému, kto môže prispieť len troškou. „Chcel by som tu v mene celej našej rodiny napísať pár slov o tom, ako neskutočne nás tá obrovská podpora ohromila. Každý deň zápasíme s ťažkosťami, ktoré nám Martínkova choroba prináša. Niekedy s vypätím všetkých síl a nad rámec únosnosti zdravého rozumu. A hoci sa zdá byť potrebná suma takmer nedosiahnuteľná, vďaka vám všetkým máme nádej. Tá, a vaše úžasné priania a slová podpory, nám dodávajú silu. Dúfam, že Martínek dostane raz šancu pochopiť, čo ste pre neho a jeho rodinu urobili,“ odkázal Martin Zatloukal.