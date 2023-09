Terapeutka: Vyberáte si stále rovnako zlých partnerov? Vaše trápenie má jednoduché vysvetlenie

Rovnaké vzorce v neúspešných vzťahoch, výber podobných partnerov a zlomené srdce. Či už sa to deje ľuďom v okolí alebo nám samým, stojí za tým oveľa viac ako len „nešťastie v láske“. Fakt, že si mnoho ľudí vyberá partnerov, ktorí sa až príliš podobajú na tých z predošlých stroskotaných vzťahov, nie je náhoda. Terapeutka Zuzana Belánová vysvetľuje, prečo sa to deje.

Je to aj detstvom

Človek má vrodenú túžbu po hľadaní toho, čo mu je známe - také situácie sú preňho pohodlnejšie. A preto aj voľbu polovičky zásadne ovplyvňujú aj zážitky z detstva. Či už niekto vyrastal s rodičmi, ktorých manželstvo nebolo práve ružové, alebo tak vyzerali jeho prvé vzťahy, má tendenciu opakovane sa k týmto vzorcom vracať.

Na to, aby mal človek jasno v tom, prečo sa vo vzťahu správa určitým spôsobom, alebo naopak, prečo sa jeho partner správa tak, ako sa správa, je dôležité poznať vzťahové väzby. S nimi a ich vplyvom na život pracuje aj Zuzana Belánová. Ako vysvetľuje na Instagrame, delia sa do štyroch hlavných kategórií - dezorganizovaná, úzkostná, vyhýbavá a istá vzťahová väzba.

4. Dezorganizovaná vzťahová väzba

„Táto sa najčastejšie vyskytuje u ľudí, ktorí v detstve zažili výraznú udalosť, často opakovanú, na ktorú zostali sami a preto ju možno klasifikovať ako traumu,“ vysvetľuje odborníčka dezorganizovanú vzťahovú väzbu. Úlohou vzťahovej väzby je chrániť, no ak je rodič tým, ktorý zároveň aj ubližuje, dieťa sa naučí, že nikdy naozaj nie je v bezpečí a to si potom nesie aj do dospelosti.

Pre takéhoto človeka láska znamená bolesť a strach, nikomu neverí a vždy je v strehu. Napriek tomu, že túži po skutočnej láske a dôvere, podvedome si k sebe nikoho nedokáže pustiť bližšie na dlhší čas. „A tak nastáva kolotoč - iniciácia a útek, iniciácia a zasa útek. Do tejto skupiny často patria aj narcisti,“ hovorí terapeutka.

Článok pokračuje na ďalšej strane: