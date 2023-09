Expertka prezradila geniálny trik, ako umyť mastný sporák. Stačia vám len to, čo máte doma

Sporák sa vie dostať do štádia, keď nie je len špinavý, ale je doslova zabrýzganý. Všetci to poznáme - mastnota, ulepené tlačidlá a zaschnutá zmes oleja a jedla na povrchu. Napriek tomu, že mastnota sa zo sporákov odstraňuje o niečo ťažšie, existuje proti nej výborný trik. Vytvorte si jednoduchú pastu zo štyroch ingrediencií, ktoré má doma každý. Nebojte sa, hravo to zvládnete.

Funguje to

S týmto trikom prišla odborníčka na upratovanie a čistotu v domácnosti Chantel Milaová. Jej postup zahŕňa len päť krokov a ako sama ukázala na sociálnych sieťach, funguje.

Na vyčistenie mastného sporáku stačí vriaca voda, sóda bikarbóna, citrón a prostriedok na umývanie riadu. Zašpinené mriežky sporáka necháva expertka namočené v horúcej mydlovej vode, aby tým nepoddajná mastnota zmäkla.

Zázračná pasta

