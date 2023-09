Bola to láska na prvý pohľad, prežili spolu úspechy aj smrť synčeka. Toto je skutočný príbeh lásky Demitrovcov

Život je príliš krátky, aby sme v ňom jeden druhému nerobili radosť. Také bolo motto legendárneho slovenského hokejistu Pavla Demitru. Na nezabudnuteľné číslo 38 si spomíname aj po 12 rokoch od leteckého nešťastia, ktoré zasiahlo celé Slovensko. Skvelý slovenský hokejista žije v spomienkach mnohých z nás, no zaiste najväčšiu stopu zanechal v živote manželky Majky, s ktorou tvorili jeden z najsympatickejších slovenských párov. Prežili spolu odlúčenie, život za veľkou mlákou aj smrť jedného z ich detí.

Rodičia so vzťahom nesúhlasili

Demitrovci sa prvýkrát stretli ako tínedžeri v roku 1994. Bola to jasná láska na prvý pohľad. Majka netušila, kto je to akýsi Paľo Demitra, no poznala ho jej veľmi dobrá kamarátka. Tá ich zoznámila pri kopčeku zmrzliny. „Dali sme sa do reči a on sa ma spýtal, či sa na druhý deň môžeme stretnúť. A odvtedy sme spolu,“ spomínala Majka Demitrová. Zamilovaná dvojica však dlho spolu nebola, talentovaný Paľo musel na rok odletieť do ďalekej Ottawy.

Celé týždne čakala na jeho telefonáty a listy, ktoré v tom čase z opačnej strany sveta cestovali aj týždne. „Pamätám si, ako som vždy o šiestej večer čakala pri oranžovom telefóne s tlačidlami, kedy zadrnčí,“ spomínala. Zatiaľ čo Majka a Paľo boli zaľúbení až po uši, Duhárovci ani Demitrovci z ich lásky nadšení neboli. Jedni sa báli, že ich syn kvôli poblázneniu sekne s hokejom, druhí zase, že sa ich dcéra kvôli frajerovi vykašle na školu. Ani jeden scenár sa však nenaplnil. Paľovi sa darilo v zámorí a Majke sa zase darilo v škole.

Hokej v živote aj na svadbe

Hokejová legenda dlhé mesiace pôsobila v nižšej súťaži AHL, kde nosil na drese číslo 23. V materskom klube Ottawa Senators ho údajne odstrkovali na druhú koľaj a nedávali mu žiadne šance. Na skúšku si chcel zmeniť číslo na 74, či náhodou nebude šťastnejšie, no kvôli zlej angličtine omylom povedal 78. A toto číslo mu nakoniec prinieslo šťastie. Netrvalo dlho a prišiel vysnívaný prestup do St. Louis, kde Demitra dostal dres s legendárnym číslom 38, ktoré bolo podľa jeho slov konečne to pravé.

Demitra sa veľmi rýchlo zapísal medzi najlepšie hviezdy NHL, súperi ho milovali za jeho fair-play hru, fanúšikovia za jeho eleganciu a spoluhráči za skvelú náladu a tímovosť. Tú preukazoval vždy, keď sa to dalo. To najväčšie gesto urobil v roku 1999, keď mal šancu dať gól, vďaka ktorému by prekonal hranicu 90 bodov, za ktorú by od svojho klubu získal prémiu pol milióna dolárov. Demitra mohol skórovať do prázdnej bránky, nakoniec sa ale rozhodol prihrať spoluhráčovi, ktorému tiež chýbal bod, aby získal tučný bonus. Scott Young ale nakoniec bránku minul. „Paradoxne som sa stal pre tento moment ešte známejší. Chcel som dobre pre oboch. Cítil by som sa zle, ak by som myslel egoisticky,“ smial sa Demitra, ktorý v St. Louis zažíval tie najlepšie roky nielen na ľade, ale aj v súkromí.

V roku 2002 svoju lásku Demitrovci po ôsmich rokoch vzťahu oficiálne spečatili v Trenčíne. Gratulantmi boli všetci hviezdni hokejisti tej doby a ani samotná svadba sa nemohla zaobísť bez hokejových prvkov. „Pred vchodom čakal na mladomanželov rozhodca s prilbou na hlave, ktorý podal mladomanželom hokejky. Obaja zaujali pozíciu ako pri hokejovom buly, ale namiesto puku vletel medzi nich pohár, ktorý sa rozbil,“ informoval v roku 2002 denník SME.

Jedno bábätko neprežilo

Rok po svadbe sa dvojici za veľkou mlákou narodil prvorodený syn Lucas. „O pôrode som sa dozvedel, keď sme hrali vo Vancouvri, a tak som letel súkromným lietadlom do St. Louis. Hrozne som sa bál, pretože som v televízii videl, ako všetci muži revú a pôrodné sály sú plné krvi. Ale odporúčam to všetkým chlapom a svoju manželku si vážim stokrát viac,“ zveril sa Demitra, ktorý bol pri pôrode ich syna. O dva roky neskôr im ale osud zasadil veľmi krutú ranu.

