Chutia malým aj veľkým. Zeleninové placky Márie Čírovej máte hotové ihneď, môžu byť desiatou aj obedom

Vyspevuje nielen na pódiách, ale aj v kuchyni. Mária Čírová je speváčka, ktorá si získala srdcia mnohých Slovákom a to aj vďaka tomu, že im už mnohokrát prezradila recepty na rôzne lahodné jedlá. Spolu so svojim manželom rada experimentuje a skúša rôzne chute: „S nadšením ochutnávame nové kuchyne, či už je to ázijská, talianska, francúzska, radi ich s manželom skúmame a potom si ich varíme aj doma,“ prezradila v rozhovore pre Varechu.

Podobne spojila rôzne chute aj v chutných plackách, ktoré zachutia jednoznačne aj vám.

„Všetkým našim kamarátom posielame fantastický recept na zeleninové placky, ktoré chutia malým aj veľkým u nás doma!“ opisuje Mária. Pri varení jej pomáhal jej syn, Rubenko, ktorý je už tretím dieťaťom v speváčkinej rodine. Nedávno sa speváčka pochválila, že Ruben už nastúpil do škôlky: „Náš najmladší člen rodiny je škôlkar! Aj som si si už poplakala, nebojte sa,“ píše v príspevku.

Možno Rubenkovi zeleninové placky zabalí na desiatu, alebo si na nich pochutia počas obeda. Tak či onak, spravíte ich veľmi rýchlo a jednoducho.

Zeleninové placky Márie Čírovej

Recept pokračuje na ďalšej strane: