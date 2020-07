TASR

K Marsu odštartovalo robotické vozidlo Perseverance

Do vesmíru ho vynesie raketa Atlas.

Perseverance Mars Rover — Foto: Facebook/NASA's Perseverance Mars Rover

Washington 30. júla (TASR) - Z Mysu Canaveral v americkom štáte Florida odštartovalo vo štvrtok k planéte Mars robotické vozidlo Perseverance, ktoré by vo februári budúceho roka malo pristáť na červenej planéte. Do vesmíru ho vynesie raketa Atlas. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.

Robotické vozidlo amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) bude mať spolu s experimentálnym vrtuľníkom Ingenuity za úlohu predovšetkým hľadať známky možného minulého, nie súčasného, života na Marse.

Bude monitorovať aj klímu a geológiu planéty, pričom bude zhromažďovať vzorky hornín a prachu, ktoré by niekedy v budúcnosti mali byť prepravené na Zem. Táto misia na Mars je súčasťou programu, ktorý zahŕňa aj misie na Mesiac s cieľom pripraviť sa na možný prieskum červenej planéty ľudskými posádkami.

Podľa plánov NASA by v roku 2024 mala na Mesiaci pristáť prvá žena a ďalší muž. S trvalou prítomnosťou ľudí na Mesiaci sa ráta do ďalších ôsmich rokov. Mesiac by mal potenciálne slúžiť ako základňa pre lety na Mars.