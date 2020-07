Dobré noviny

„So strachom svojich pacientov bojujem príjemným rozhovorom", tvrdí o sebe mladá zubárka Erika Mihalovičová

Prečítajte si ako pristupuje k svojej práci i k strachu svojich pacientov mladá lekárka.

Zubárka Erika Mihalovičová. — Foto: Branislav Šimončík pre Amazing Stories

Mladá sympatická lekárka z mesta Vráble, ktorá má rada výzvy a nevzdáva sa pri prvom náznaku neúspechu. Vytrvalo robí u svojich pacientov osvetu, snaží sa ich naučiť prijímať moderné technológie, nielen z oblasti stomatológie. Empatia je vlastnosť, ktorá ju najlepšie charakterizuje. So strachom svojich pacientov bojuje príjemným rozhovorom a záujmom o ich život. Kto by si neprial navštíviť usmievavú a empatickú stomatologičku?

Kedy ste sa rozhodli stať sa stomatologičkou? Bol to už váš detský sen?

Ako malá som snívala o tom, že bude zo mňa veterinárka, pretože milujem zvieratá. Okolnosti ma však zaviedli na medicínu. Rozhodla som sa pre „zubarinu“, lebo je to perspektívny, technický odbor s výhľadom do budúcnosti. Baví ma pocit, že pod mojimi rukami vzniká niečo nové.

Aké vlastnosti musíte využívať pri svojej práci?

Musím byť kreatívna a samozrejme trpezlivá. Moja práca, našťastie, nie je monotónna. Pacienti, ktorí ku mne prichádzajú do ambulancie, majú rôzne problémy. Niekto potrebuje chirurgický zákrok, iný novú výplň na nerozoznanie od ostatných. V mojej profesii musím byť lekár, inžinier, psychológ... všetko v jednej osobe.

Boja sa vás vaši pacienti alebo s nimi máte priateľský vzťah? Máte nejaký tip, ako prekonať bariéru strachu?

K stomatológovi takmer všetci pacienti prichádzajú s negatívnou emóciu. Nepoznám nikoho, kto by sa k zubárovi vyslovene tešil. Už len to, že sa pri ošetrení navzájom dostávame do intímnej blízkosti, je pre niekoho nepríjemné. Väčšina prípadov sa dá zvládnuť s humorom. Poznáme životné príbehy väčšiny našich pacientov, situáciu zľahčíme rozhovorom o rodine či udalostiach posledných dní. Požartujeme alebo si posťažujú a bariéry padajú. Do zubárskeho kresla si sadajú s iným pocitom.

Ktoré rozhodnutie alebo zmena vám pomohla zlepšiť život?

Pri práci som naozaj veľmi blízko k pacientovi a nechcela som, aby zo mňa cítili cigaretový dym. No spoznala som IQOS. Povedala som si, že to je niečo pre mňa. Zvykla som si veľmi rýchlo. Teraz ten problém nemusím riešiť. Teší ma, že som pre mnohých dospelých fajčiarov príkladom. Snažím sa ľuďom v mojom okolí dohovárať, že fajčenie nie je dobré pre celkový zdravotný stav, ani pre ústnu dutinu. Ak sa ho nedokážu vzdať úplne, bezdymové alternatívy sú určite lepšou voľbou.

Aký máte vzťah k novinkám na trhu? Vyhľadávate ich alebo vás skôr obchádzajú a ste zástancom klasiky?

Som obdivovateľka všetkého nového, rada spoznávam nové technológie. Verím, že každý má v živote tendenciu smerovať k vylepšovaniu života. Aby sme to dosiahli, stanovujeme si rôzne méty. Keď sa nám ich nepodarí prekonať, sme smutní a ako v začarovanom kruhu.

Erika Mihalovičová — Foto: Branislav Šimončík pre Amazing Stories

Prednedávnom ste sa objavili pred objektívom svetoznámeho fotografa Braňa Šimončíka, o aký projekt išlo? Aký to bol pocit?

Išlo o projekt spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. a jeho značky IQOS s názvom „Amazing Stories“, ktorého úlohou je predstaviť osobnosti rôznych profesií hľadajúcich nové a lepšie možnosti pre seba a svoje okolie. Je to krásna designová publikácia plná fotografií Braňa Šimončíka a stručnými životnými príbehmi, medzi ktorými sa ocitol aj ten môj. Bola to pre mňa úžasná skúsenosť a ešte lepší výsledok z toho vznikol. Ďakujem celému teamu, ktorý sa na tom podieľal! Bolo to na vysoko profesionálnej úrovni.

