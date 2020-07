Lucia Čížová

Müllerova dcéra už 8 rokov žije a pracuje v Paríži. Každý deň odtiaľ motivuje tisícky Sloveniek

26-ročná Ema sa každý deň prihovára mladým ženám s témami ako sebavedomie a sebaláska, rodičia ju v tom podporujú.

Ema dnes a so svojimi rodičmi na dovolenke, keď bola malá. — Foto: Instagram/Ema Müller

BRATISLAVA 31. júla - Je dcérou slávnych rodičov, no sláva jej nestúpla do hlavy. Práve naopak, prezentuje sa ako obyčajné dievča s obyčajnými problémami. A aj preto ju na sociálnej sieti Instagram sledujú tisícky, prevažne žien, ktorým sa každý deň prihovára.

Taká je 26-ročná Ema Müller, dcéra Soni a Richarda Müllerových, ktorá ku svojim rodičom vzhliada. A ani preto jej nevadí označenie Müllerova dcéra. „Moji rodičia sú obaja veľmi silné osobnosti, takže sa snažím ich názory prijať a počúvať, ale tak, aby som pre ne nestratila ten môj. Označenie Müllerova dcéra mi nevadí, som hrdá byť dcérou môjho tata,“ hovorí pre Dobré noviny Ema, ktorá už viac ako osem rokov žije v hlavnom meste Francúzska.

Neľahké začiatky

Ako teenegerka začala s modelingom, už doma na Slovensku, no za módou ju to ťahalo aj neskôr, pri rozhodovaní sa, kam pôjde na vysokú školu. Vybrala si napokon odbor módny marketing na škole v Paríži. Už počas štúdií absolvovala niekoľko stáží, najprv v agentúre Karla Otto, kde okrem iného spolupracovala aj na týždňoch módy, no pracovala aj pre značku Chloé či Carven, kde sa jej po škole aj podarilo zamestnať. Promovala v roku 2017 a odvtedy už ušla kus pracovnej cesty. A aj popri svojej práci sa našla práve v písaní článkov a nahrávaní podcastov na tému ženské sebavedomie a sebaláska. Nazvala ich témy emy. Netají sa tým, že nie vždy bolo všetko ružové, že nájsť si prax popri škole a uplatnenie po nej v Paríži vôbec nebolo jednoduché, že nie vždy má dobrý deň a že je ok, keď sa nám niekedy nedarí.

Pomáha motivovať ženy

Kedy to vlastne celé začalo? „Keď som asi pred dvomi rokmi začala písať pre československé vydanie magazínu VOGUE, všimla som si, že tým, čo píšem pomáham nielen sebe, ale aj iným dievčatám. Rozhodla som sa preto viesť moje články v jemne motivačnom duchu,“ vysvetľuje. Naplno sa tomu však začala venovať tento rok na jar. Čas, kedy bola dlhé mesiace doma, využila práve na to a začala svoje myšlienky nahrávať a posielať ďalej. „Počas karantény som bola, tak ako celý svet, stále doma, tak som začala robiť videá, monológy, tance. Vždy sa nám (ženám) snažím ukázať, že môžeme byť tam, kde chceme, pretože naša myseľ lieta v nekonečne. Asi príliš dramatizujem, ale to my ženy predsa občas robíme,“ dodáva s úsmevom.

Dnes sa jej darí prezentovať ako mladá žena, ktorá sa má rada, ale bolo to tak vždy? „Samozrejme že nie, práve naopak. Naučiť sa tejto sebelaske mi trvalo roky a aj tak ju ešte stále neviem naspamäť. My dve sme spolu v „love and hate relationship“, ktorý svoje nálady mení každý deň. Čo deň, ale sekundu,“ vysvetľuje so smiechom. A jedným dychom priznáva, že veľký podiel na tom majú práve jej rodičia. „Rodičia ma vždy viedli k tomu, aby som bola sama sebou. Až teraz, keď som staršia, mi to celkom ide, ale byť sebou vo svete plnom ľudí, ktorí sa tomu prizerajú, nie je vôbec jednoduché.“ Vo svojich príspevkoch rieši aj témy o prijatí svojho tela, cvičení, zdravej, ale pestrej strave či celkovom užívaní si a radosti zo života, a tiež vzťahy.

Rodičia ju podporujú

Denne jej píše množstvo dievčat, no s čím sa jej najčastejšie zverujú? „Píšu mi, že sa snažia byť sebou a ľúbiť sa.“ To je zároveň odkaz, ktorý chce odovzdávať ďalej svojmu publiku, ktoré z viac ako 90 percent tvoria ženy, najviac vo veku od 25 do 34 rokov. „Píšu mi aj svoje príbehy, skúsenosti, poznatky, je to krásne, no to si nechávam pre seba. Nedovolím si riešiť nás ako generáciu či starať sa do iných životov, ako je ten môj. Ale vidím, že najčastejšie máme „problémy“, keď so sebou bojujeme. Keď sa neakceptujeme. A potom bojujeme ešte viac. Je to začarovaný kruh, pretože, aby sme ten boj vyhrali, musíme sa začať akceptovať.“

A ako sa na jej motivujúce videá pozerajú rodičia? „Tatino je úžasný. Nevie, čo je Instagram, ale zase vždy raz do mesiaca ide na pumpu kúpiť si VOGUE a potom mi napíše jeho názor, ktorý si veľmi cením. Možno až príliš,“ dodáva s tým, že stále od neho počúva, že je jeho fanynka číslo jeden. A mama? „Páči sa jej to, čo robím a podporuje ma. Áno, už aj ona má Instagramový účet, vždy mi volá, keď jej niečo nejde a ja sa potom prihlásim na jej profil a spravím to za ňu. Som jej „part time admin,“ dodáva Ema, ktorú na tejto sociálnej sieti sleduje už viac ako 12-tisíc ľudí.