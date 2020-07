Ľubomíra Somodiová

Dnes o 16:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Čierny štvorec na snímke Slnka spustil rôzne špekulácie: Čo sa podarilo naozaj zachytiť sonde?

Potom, čo snímka kozmickej sondy SOHO obletela internet, špekulanti boli opäť vo svojom živle. Vraj ide o UFO. Podľa odborníka však nejde o objekt, ale o niečo úplne iné.

Snímka Slnka sa stala živnou pôdou pre špekulácie. — Foto: Scott C. Waring/SOHO/EIT 171 camera

PARÍŽ/WASHINGTON D.C. 28. júla - Odfotiť Slnko nie je jednoduché, vedcom sa však vďaka moderným technológiám darí zachytiť centrálnu hviezdu našej sústavy stále z bližšej vzdialenosti.

Kozmická sonda Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) nám pravidelne z vesmíru posiela unikátne fotky Slnka už od polovice 90 rokov. Je to spoločný projekt Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a NASA. Pôvodne bola plánovaná ako dvojročná misia skúmajúca Slnko, no pracuje už 25 rokov.

Čierny štvorec a špekulácie

Keby ste sa náhodou pustili do hľadania najnovších snímok sondy, zrejme by ste narazili na informáciu, že sa jej v slnečnej sústave podarilo zachytiť UFO, ktoré je 10-krát väčšie ako Zem. S touto správou prišiel samozvaný expert na mimozemský život Scott C. Waring na svojom blogu.

Na satelitných snímkoch sondy spozoroval v hornej časti čierny fľak v tvare štvorca. Snímka sa okamžite stala živnou pôdou nielen pre jeho špekulácie.

Chyba pri prenose

„Je to, samozrejme, úplný nonsens,“ uviedol pre portál Vice vedec Bernhard Fleck, ktorý pôsobí v rámci projektu SOHO a zároveň je manažérom misie. Zároveň poskytol veľmi jednoduché vysvetlenie: „Čierny štvorec je tam, pretože tam chýba (je poškodený) telemetrický blok.“

Zvláštny čierny štvorec teda nie je žiaden objekt, nieto ešte mimozemská loď. Je to vizuálna anomália, chyba na obrázku, ktorá je spôsobená chybným prenosom medzi SOHO a Zemou.

Telemetria Technológia umožňujúca meranie na diaľku a diaľkový prenos dát. V astronómii sa využíva najmä pri raketách, umelých družiciach a kozmických sondách. Na menšie vzdialenosti sa používa mechanický, optický a pneumatický prenos, na veľké vzdialenosti obyčajne elektrický. Pri elektrickom prenose sa nameraná veličina mení na elektrickú veličinu, ktorú možno prenášať pomo­cou drôtov alebo bezdrôtovo.

Snímky v galérii nie sú určené na analyzovanie

Soho sa nachádza na Halo orbite, milióny míľ od Zeme, preto niet divu, že snímky, ktoré nám posiela, nie sú vždy bezchybné. Vedci ich následne pre výskumné účely upravujú.

NASA zdieľa najaktuálnejšie a neupravené snímky SOHO vo verejnej galérii. Tieto obrázky prichádzajú z čerstvých svetelných vĺn z vesmíru, preto agentúra varuje, že údaje sú určené len na pozretie, nie na analýzu, pretože nemajú vedeckú kvalitu.

Zdroj: Vice