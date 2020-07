Ľubomíra Somodiová

Dnes o 14:09 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní 10 párov, ktoré sú spolu už desaťročia a stále sa ľúbia

Pozrite sa na páry, ktoré sa spoznali ako mladí a ich vzťah prežil niekoľko dekád.

BRATISLAVA 24. júla - Nájsť spriaznenú dušu, s ktorou by ste si rozumeli na duševnej, intelektuálnej a fyzickej úrovni, a to celé dekády, nie je vôbec jednoduché. Ešte výnimočnejšie je spoznať svojho partnera v mladom veku. Týmto párom sa to ale podarilo.

Stále spolu

Niektoré páry sa dajú dokopy v detstve a dospievajú spolu, iní sa spoznajú až v dospelosti. Každý vzťah je iný a jedinečný, no jedno platí pre všetky. Svojmu partnerovi musíte naozaj veľmi dobre rozumieť, aby ste lásku premenili na dlhodobý, pevný a naplňujúci vzťah.

Tieto páry sú spolu už desiatky rokov a bez seba si už nevedia predstaviť život:

„Manželmi sme 17 rokov, spolu už 34 rokov.“ — Foto: Reddit//diconaldo

„Zaľúbené hrdličky v 13 rokoch a v 31.“ — Foto: Reddit/whitesneaks33

„Chodili sme spolu 9 mesiacov, rozišli sa a boli priateľmi. 13 rokov neskôr, sme si obaja priznali, že naša láska sa nikdy nezmenila." — Foto: Reddit/Old-Man-Clemens

„Budúci týždeň si beriem svojho najlepšieho kamaráta, s ktorým sa poznáme 15 rokov.“ — Foto: Reddit/ escape_photo

„Oslava 13 rokov s mojou stredoškolskou láskou a naše prvé výročie ukončenia medicíny." — Foto: Reddit/TYGP

„My v roku 1997 a v roku 2019. Niektoré veci boli skrátka predurčené.“ — Foto: Reddit/ Tialuet

„Moji starí rodičia Ove a Karen sú spolu 69 rokov, z toho sú 65 rokov manželmi.“ — Foto: Reddit/Hello_Im_the_world

„65 rokov neskôr: moji rodičia v tom istom kostole, v ten istý deň a čas, na presne rovnakom mieste." — Foto: Reddit/mikeyeoant07

„Po 71 rokoch manželstva, starý otec navždy odišiel. Povedal: ‚No, poznal som ju celkom dobre‘.“ — Foto: Reddit/crazycarrie06

Zdroj: Brightside