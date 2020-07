Evelyn sa netají tým, akým spôsobom schudla: Každý jeden raz zisťujem, že dokážem viac, než si myslím

Monika Hanigovská

Dnes o 20:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Evelyn sa netají tým, akým spôsobom schudla: Každý jeden raz zisťujem, že dokážem viac, než si myslím

Komička prezradila, akým spôsobom môžu ženy schudnúť nejedno kilo navyše. Toto je jej recept.

Eva „Evelyn“ Kramerová. — Foto: Istagram/evelynjefresh

BRATISLAVA 24. júla – Blonďavá a večne usmiata Eva „Evelyn“ Kramerová má dôvod byť ešte spokojnejšia ako doteraz. Fanúšikovia, ale aj diváci si mohli všimnúť, že sa im začala doslova meniť pred očami. Evelyn ohuruje postavou ako nikdy predtým. A jej spokojnosť vidieť aj na tvári.

Naposledy tak ohúrila so svojím novým „ja“ na sociálnej sieti, kde sa predviedla v plavkách. Komičku by ste na fotke zrejme ani nespoznali. Evelyn pritom nepodstúpila žiadne skrášľovacie procedúry, ani svoje telo netrápi hladom. Je živým dôkazom toho, že telo sa dá vyformovať chcením, cvičením a správnou životosprávou. O výsledky svojho úsilia a radosť z toho sa pravidelne delí so svojimi fanúšikmi na Instagrame.

Prezradila, ako sa jej poradilo dostať rýchlo do formy

Spokojná komička tak prezradila svoj recept, vďaka ktorému sa dostala do skvelej formy. „Od tenisu, cvičenie s trénerom až po pole dance, stále niečo hrotím,“ prezradila. Práve pole dance je aktivita, ktorú v poslednej dobe často a rada zdieľa, a potvrdzuje tým, že „krútenie pri tyči“ je efektívne cvičenie vhodné aj pre ženy plnších tvarov. Pomáha jej s tým jedna z najznámejších slovenských inštruktoriek Nina Peráčková.

Na tyči dokazuje, že to nie je o konfekčnej veľkosti

A to, že neostáva len pri slovách, dokazuje videami a fotkami. „Pre niekoho je toto možno hračka, ale pre mňa je každá jedna hodina mega drina ... zbláznila som sa do pole dance, lebo je to taký môj vlastný dôkaz toho, že všetko je možné. Aj zto, že sa „mašina” zavesí na tyč a udrží sa ... každý jeden raz zisťujem, že dokážem viac než si myslím.“

Evelyn si to „odmakáva“ najmä cvičením. „Ja viem, že sa to nenosí, ale strašne som na seba pyšná, lebo ten strečing bolí tak veľmi - čo centimeter dole, to väčší vreskot,“ napísala odhodlane pod fotkou, na ktorej si naťahuje svaly.

Sama Evelyn sa teda presviedča o tom, že najlepším receptom na krajšiu a zdravšiu postavu je práve pohyb. A to v akejkoľvek forme. Okrem cvičenia nezabúda však ani na svoj jedálniček a už teraz je zvedavá, aký bude konečný výsledok.