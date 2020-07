Monika Hanigovská

Včera o 21:17 čítanie na minútu 0 zdieľaní MALÝ ZÁZRAK: Ikonické jazero z Hriešneho tanca opäť ožíva. Po 12 rokoch sa začína napĺňať vodou

Známe jazero z legendárneho filmu vyschlo, no opäť sa začína podobať na to, ktoré poznáme zo slávnych záberov.

Bolo to práve jazero v pohorí Blue Ridge vo Virgínii kde sa natáčala známa scéna. — Foto: Instagram/dirty.dancing.movie

VIRGÍNIA 23. júla – Kto by nepoznal známu scénu z kultového filmu Hriešny tanec, v ktorom nesmrteľný idol mnohých žien Patrik Swayze, v postave Johnyho Castla, učí tancovať Jennifer Grey, známu ako nezabudnuteľnú Frances „Baby“ Housemanovú. Jedna z najslávnejších scén, kde ju pred dôležitým vystúpením učí „dvíhačky“ sa odohrávala v jazere v pohorí Blue Ridge v americkej Virgínii.



Jazero je súčasťou hotela Mountain Lake Lodge, ktorý bol vo filme zobrazený ako Kellerman’s Resort, teda miesto, kde trávila dovolenku filmová rodina Housemanovcov. Režiséra Emila Ardolina uchvátilo natoľko, až sa stalo neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou filmového trháku z roku 1987.

Mnohí fanúšikovia filmu však pri jeho návšteve môžu ostať dosť sklamaní. Tamojšia filmová atrakcia od tej doby menila svoju podobu a voda jazera klesala a zároveň stúpala, keďže približne každých 400 rokov voda odtečie a jazero úplne vyschne. Deje sa to najmä vďaka unikátnemu samočistiacemu procesu. No dnes sa jazero, po 12 rokoch, začína opäť napĺňať do známej podoby, píše Lonely Planet.

V rokoch 2008 až 2012 bolo jazero väčšinou prázdne. Vedci skúmajú odtokové miesta s cieľom zavedenia prirodzeného procesu na zníženie odtoku vody. „Zdá sa, že jazero sa začalo napúšťať počas vlhkej jari 2020. Do 12. júla sa naplnilo na približne tretinu, čo prináša veľkú radosť miestnym obyvateľom a samozrejme fanúšikom Hriešneho tanca,“ dopĺňa portál.



„Toto povodie jazera je jediným na planéte, ktoré prechádza týmto druhom cyklickosti, má tento druh čistiaceho systému a niekedy záhadne zmizne“, hovorí profesor Jon Cawley z Roanoke College vo videu na webe hotela.