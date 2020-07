Monika Hanigovská

Dnes o 21:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Ani vlastná smrť mu nezabránila v tom, aby sa mohol o manželku starať naďalej

Predpripravil plán a poslal e-mail s presnými inštrukciami, ktoré mali zabezpečiť, že „bude s rodinou“ aj nasledujúce roky.

Otec rodiny, Binga Mendoza aj po smrti dokazuje, čo znamená slovo láska. — Foto: Facebook/Aly Mendoza

MANILA 25. júla – Svoju manželku miloval natoľko, že ani samotná smrť mu nezabránila v tom, aby sa o ňu mohol starať naďalej. Keď sa otec rodiny, Binga Mendoza, dozvedel, že čoskoro pravdepodobne prehrá svoj boj s chronickým ochorením obličiek, nič nenechal na náhodu. Vymyslel spôsob, ako sa postarať o to, aby jeho manželka pociťovala jeho prítomnosť naďalej.

Najprv sa pripomenul dcére Alysse správou, ktorú si prečítala až po jeho smrti. Mladé dievča najprv takýto záhadný email vystrašil, no napokon si uvedomila dôležitú vec. „Bála som sa. E-mail som preto dva dni neotvorila, no pri čítaní som sa rozplakala. Mojím najlepším priateľom je otec. A veľmi mi chýba. Slová v e-maile sú naozaj od môjho otca! Vedela som, že je to on!,“ opísala svoje prvotné pocity na sociálnej sieti.

Uvedomila si, aká čistá dokáže byť láska

„Kto by sa nebál, keď dostane e-mail od niekoho, kto zomrel pred niekoľkými mesiacmi, ale keď som si to prečítala, zahrialo ma pri srdci a pripomenulo mi, aká čistá bola láska mojich rodičov,” priznala pre portál Bored Panda. Alyssin otec svoj boj s chorobou prehral len dva dni po narodeninách svojej manželky a dva dni pred dcériným sviatkom.

„Alyssa, dodržiavaj moje pokyny v tomto e-maile úplne a pozorne,“ napísal v úvode a ďalej sa rozpísal. Jednu z vecí, ktorú chcel urobiť ešte počas života, bola oslava pri príležitosti 25. výročia svadby. Obával sa však, že sám to už pravdepodobne nestihne zrealizovať, preto všetko podrobne naplánoval. A myslel aj na ďalšie roky, keď tu nebude.

Takto vyzerali jeho inštrukcie

1. Kontaktoval som kvetinárku zo salóna. Má inštrukcie, aby ťa kontaktovala vždy na Valentína, 10. júna (ich výročie) a 19. augusta (ženine narodeniny) počas nasledujúcich rokov, aby ti poskytla všetky informácie o kvetoch pre mamu, za ktoré som zaplatil. Kvetinárka sa volá ...V prípade, že sa nebude môcť s tebou spojiť tu sú moje údaje k Facebooku. Skontaktuj sa s ňou, predstav sa jej a povedz, že si dcéra Binga Mendozu a ona už by mala vedieť čo robiť, stálo v prvom bode. Ako dcéra neskôr zdieľala na svojom profile, išlo o ruže - biele, ktorými jej dvoril a ružové, ktoré mala najradšej.

2. Opýtaj sa mamy, čo by chcela jesť a rezervuj stôl pre troch v reštaurácii. Ak ti povie „čo len chceš”, donúť ju vybrať si. Dúfam, že o takomto čase v budúcom roku už budem môcť šoférovať, inak budeš ty, takže cvič, zaželal si v druhom bode. Mendoza si želal, aby sa výročie uskutočnilo v akejkoľvek situácii, akokoľvek sa bude cítiť.

„3. Modlím sa, aby som už nebol v takomto stave. Poznám tvoju mamu. Ona iba povie, aby ste si jedlo objednali a nechali si ho doviezť. Dohliadni na to, aby si vybrala presne to, čo chce ona. Nájdi aj nejaké dekorácie.“ Ukazuje sa, že napriek svojmu stavu stále veril, že rodinu ešte neopustí.

4. Vypýtaj si odo mňa nejaké peniaze, aby mama mohla ísť do salónu a cez víkend robiť, čo chce.

5. Vytlač tento odkaz, ak by si ho nemohla pripojiť ku kvetom.

Manžel chcel byť ešte osobnejší, preto v e-maile zanechal svojej žene aj súkromný list. Dcéra splnila otcov posmrtný odkaz do bodky. „Moja mama sa trápila celé týždne, pretože sa obávala svojho výročia. Bolo to bolo prvé výročie bez neho, ale po prečítaní listu sa cítila lepšie. List obsahoval všetko, čo si potrebovala prečítať, aby sa cítila dobre.“