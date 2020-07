Monika Hanigovská

Dnes o 16:59 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Vesmír ukrýva skutočný poklad. Vedci objavili novú planétu, ktorá sa najviac podobá na našu Zem

Novoobjavená planéta spolu s jej hostiteľskou hviezdou tvoria výnimočný, tzv. zrkadlový odraz Zeme a Slnka.

ilustračná fotka. — Foto: Pixabay/WikiImages,lumina_obscura

GÖTTINGEN 21. júla – Astronómovia, na čele s astrofyzikom René Hellerom z nemeckého inštitútu Maxa Plancka, objavili v hviezdnej sústave Kepler-160 naozajstný poklad - novú planétu s názvom KOI-456.04, ktorá sa najviac podobá na Zem.

Len pre predstavu, je takmer dvakrát taká veľká ako naša modrá domovská planéta, rok na tamojšej planéte trvá 378 dní, od svojej hostiteľskej hviezdy dostáva 93 percent energie, ktorá dopadá na našu Zem. „Je teda pravdepodobné, že dostáva podobné množstvo svetla ako Zem,“ vysvetľujú vedci v správe. Planéta KOI-456.04 obieha okolo 3000 svetelných rokov vzdialenej hviezdy Kepler-160 a je teda prakticky v rovnakej vzdialenosti ako Zem od Slnka.

A aj preto je momentálne jedným z nových horúcich kandidátov na exoplanétu (extrasolárna planéta alebo exoplanéta je planéta obiehajúca hviezdu inú ako Slnko, a teda patriaca do jej planetárnej sústavy, pozn. red.) so svojimi parametrami najviac podobnú so Zemou, píše portál televíznej stanice Prima Zoom. Objekt KOI-456.04 je na 85 percent skutočne planétou, aby sa ale naozaj mohlo potvrdiť, že ide o exoplanétu, musí splniť najmenej 99 percent všetkých kritérií.

Štvrtá planéty sústavy

Hviezdna sústava Kepler-160 leží v tzv. zornom poli dnes už nefunkčného ďalekohľadu Kepler, ktorý v uplynulých rokoch objavil viac ako dvetisíc nových planét. Vedci sa teraz zaoberajú záznamami z neho, a tak aj objavili novú planétu. Už pred 6 rokmi potvrdili existenciu dvoch exoplanét - Kepler-160b (má obežnú dobu 4,3 dňa a jej veľkosť je 3,59 Zeme) a Kepler-160c (má obežnú dobu 13,7 dňa a veľkosť 13,6 Zeme), píše web sci-news.com. Vedci sa v minulosti zaoberali i treťou planétou s názvom Kepler-160d, a teda nový objav planéty KOI-456.04 (v tomto prípade Kepler-160e) ukazuje, že v sústave sú až štyri. Objav čaká ešte na svoje potvrdenie.

Ako Zem a Slnko

Spomedzi viac ako 4-tisíc známych exoplanét je však KOI-456.04 unikátna najmä preto, že obieha okolo hviezdy podobnej Slnku. Jeho hostiteľskou hviezdou je práve hviezda Kepler-160, ktorá sa nachádza v súhvezdí Lýry. Podľa vedcov inštitútu ide o „zrkadlový odraz“ Zeme a Slnka, pričom obe telesá sú od Zeme vzdialené približne 3 000 svetelných rokov.

„Hviezda Kepler-160 a jej spoločník, planéta KOI-456.04, pripomínajú systém Slnko - Zem viac ako kedykoľvek predtým,“ uviedli vedci pre web Max Planck Institute, pričom vyzdvihujú skutočnosť, podľa ktorej je objav „viac ako len ďalší potenciálne obývateľný svet.“ Hviezda je o 12 percent väčšia ako Slnko a jeho svietivosť je vyššia len o 1 percento. Má teda takmer rovnakú svietivosť ako Slnko. „Ide o veľmi podobné ožiarenie hostiteľskou hviezdou ako v prípade Slnka a Zeme – pokiaľ ide o množstvo prijateľného žiarenia i o farbu svetla,“ povedal vedec René Heller pre sci-news.com.