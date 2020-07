Inzercia

Mikroplasty v pitnej vode sú už úplné bežné. Vieme sa im vyhnúť?

Odkiaľ pochádzajú mikroplasty? Niektoré z mikroplastov, ktoré nájdeme v prírode, pochádzajú z kozmetických výrobkov, iné mikroplasty sú priamym dôsledkom vyhadzovania plastov, ktoré sa následne rozkladajú na mikročastice. Z tohto dôvodu žiaľ obrovské množstvo mikroplastov končí práve v pitnej vode. V tomto článku sa zaoberáme rozsahom znečistenia plastami, možným zdravotným dopadom mikroplastov na zdravie a tým, ako je možné mikroplasty z vody odstrániť.

Ilustračné foto — Foto: peopleforplanet.it

BRATISLAVA 23. júl - Plast je ľahký, lacný, odolný, sterilný a dá sa tvarovať do ľubovoľného tvaru, ale za všetky tieto výhody žiaľ platíme obrovskú cenu: Rozklad plastu trvá večne. Nie, nepreháňame. Rozklad plastov môže trvať 500 až 1 000 rokov. To znamená, že plast, ktorý dnes používame, sa v prírode rozkladá niekoľko storočí. Od uvedenia plastu na trh sa vyrobilo 8,3 miliárd ton plastov, z ktorých približne 8 miliónov ton ročne končí v našich oceánoch, časť z toho na skládkach odpadu. Toto je plast ktorý vidíme. Ale čo mikroplasty? Ako ovplyvňujú naše zdravie a životné prostredie?

Čo sú mikroplasty?

Za mikroplasty považujeme kusy plastov menšie ako 5 mm. Plasty v oceánoch sa pod vplyvom UV žiarenia rozkladajú na menšie a menšie častice. Odhaduje sa, že v našich oceánoch pláva okolo 51 biliónov malých plastových častíc, kde sa z nich stáva súčasť potravy pre ryby a iné morské živočíchy. Sú morské tvory jedinými, ktoré požívajú plasty? Nie. Predpokladá sa, že ľudia prijímajú každý rok približne 250 g mikroplastov. Mikroplasty sa našli dokonca aj v mede, pive, pitnej vode (vo fľašiach alebo kohútiku) či soli.

Doposiaľ existuje len málo vedeckých poznatkov o dôsledkoch mikroplastov končiacich v našich tráviacich traktoch. Avšak dá sa predpokladať, že ide o rovnako nežiadúce látky v pitnej vode, ako je chlór, ťažké kovy či pesticídy. Kým nám veda nepredloží presvedčivé dôkazy o účinkoch mikroplastov na ľudské zdravie, je najlepšie sa im vyhýbať. Dovtedy môžeme spraviť preventívne opatrenia ako je zákaz používania jednorazových plastov, prechod z plastových fliaš na sklenené a tiež hľadanie spôsobu ako odstrániť mikroplasty z našej pitnej vody.Ako odstrániť mikroplasty z pitnej vody?

Mikroplasty sa stali bežnou súčasťou vodných systémov po celom svete. Sú skutočne všade, vrátane vody z kohútika a balenej vody, ktorú každý deň pijeme. Mikroplasty predstavujú veľké riziko pre verejné zdravie, pretože sú príliš malé na to, aby prešli systémami čističiek odpadových vôd. Pozitívnou správou je, že niektoré filtre na vodu dokážu z vody odstraňovať mikroplasty. Ktoré filtre? Technicky všetky filtre, ktoré majú malú mikrónovú priepustnosť.



Ako sme už spomenuli, mikroplasty sú plastové častice, ktoré sú menšie ako 5 mm. Preto, ak používate 25 mikrónový filter, môžete odfiltrovať mikroplasty väčšie ako 0,025 mm. 5 mikrónov filter bude filtrovať až na 0,005 mm, a tak ďalej. Niektoré vodné filtre sú schopné nanofiltrácie, čo znamená, že môžu odfiltrovať častice menšie ako 0,001 mikrometrov, ktoré sa určite budú tiež zameriavať na mikroplasty.

Reverzná osmóza — Foto: ČistáVoda

Ktoré filtre sú najvhodnejšie na odstránenie mikroplastov?

Za najosvedčenejší filter v boji proti mikroplastom sa považuje jednoznačne reverzná osmóza: Niektoré systémy s reverznou osmózou sú schopné filtrovať až na 0,001 mikrónu, takže zvládnu odfiltrovať aj mikroplasty. Okrem mikroplastov dokážu filtre reverznej osmózy odstrániť celý rad ďalších problémov s kontamináciou, pretože ide o viacstupňové filtre - preto poskytujú komplexnejšiu filtráciu vody. Okrem mikroplastov dokážu z vody odstrániť: chlór, baktérie, vírusy, mechanické nečistoty, ťažké kovy, pesticídy, herbicídy, antibiotiká a iné.

Z dlhodobého hľadiska by si spotrebitelia mali byť vedomí spôsobov, ako v prvom rade znížiť množstvo plastového odpadu, ktorý vstupuje do nášho ekosystému a vodných tokov. Vyhýbanie sa jednorazovým plastovým výrobkom a ich recyklácia sú skvelé spôsoby, ako zabrániť tomu, aby sa mikroplasty dostali do našej pitnej vody. Mikroplasty vo vode z kohútika a v balenej vode ešte nie sú regulované, takže je na spotrebiteľoch, aby z pitnej vody odstránili mikroplasty a iné kontaminanty.

