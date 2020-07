TASR

Dnes o 11:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Očkovanie proti koronavírusu by sa podľa WHO mohlo začať v polovici roka 2021

re agentúru DPA to uviedla hlavná vedecká pracovníčka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Ženeva 20. júla (TASR) - S rozsiahlym očkovaním proti novému typu koronavírusu by sa mohlo začať v polovici budúceho roka. Pre agentúru DPA to uviedla hlavná vedecká pracovníčka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Zároveň vyjadrila opatrný optimizmus ohľadom súčasného stavu výskumu a vývoja očkovacích látok proti koronavírusu.

„Máme teraz viac ako 20 kandidátov (na vakcínu) v klinických štúdiách. Dúfame, že aspoň pár z nich bude fungovať. Bola by to veľká smola, keby všetky zlyhali," povedala expertka WHO Soumya Swaminathanová.

„Takže, ak máme byť veľmi reálni, vidíme rozsiahle nasadenie vakcíny niekedy v polovici roku 2021," povedala s tým, že s istotou to nie je možné predpovedať. Globálne úsilie o vývoj vakcíny podľa nej postupuje mimoriadne rýchlym tempom. Zdôraznila, že od januára, keď bola zverejnená genetická sekvencia nového vírusu, až po začiatok prvého testovania vyvíjanej očkovacej látky ubehli iba tri mesiace.

Nový koronavírus sa prvýkrát objavil v stredočínskom meste Wu-chan koncom minulého roka. Odvtedy sa rozšíril takmer do všetkých kútov sveta, zabil viac ako 600 000 ľudí a infikoval viac ako 14 miliónov. Spojené štáty sú na prvom mieste na svete v počte potvrdených prípadov nákazy koronavírusom.