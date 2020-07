TASR

Dnes o 12:06 čítanie na minútu 0 zdieľaní Z bratislavského letiska dnes odletia prví dovolenkári do Splitu. Pravidelná linka bude lietať dva dni v týždni

V nedeľu odletia prví dovolenkári do chorvátskeho Splitu priamo z bratislavského letiska.

Split. — Foto: Pixabay/Mariamichelle

Bratislava 19. júla (TASR) – V nedeľu odletia prví dovolenkári do chorvátskeho Splitu priamo z bratislavského letiska. Prvý odlet zabezpečí slovenská letecká spoločnosť AirExplore a uskutoční sa po 15. hodine. Informovala o tom hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Ševčíková.

Pravidelná linka do Splitu po ôsmych rokoch

Lety do Splitu budú prevádzkované pravidelne dvakrát týždenne a sprevádzať ich budú aj bezpečnostné opatrenia ako rúška či dezinfekcia rúk. Pravidelná linka do tejto destinácie bude z Letiska M. R. Štefánika lietať prvýkrát po ôsmich rokoch.

Linka poletí každú stredu a nedeľu, pričom v stredy bude odlet z Bratislavy o 13.35 h, odlet zo Splitu o 16.05 h. V nedele budú odlety z Bratislavy o 15.05 h, zo Splitu o 17.35 h. Spoločnosť ich bude prevádzkovať na lietadlách Boeing 737-800, ktoré disponujú 189 miestami.

Záujem o linku bol veľký

Hovorkyňa letiska potvrdila, že záujem ľudí o podobnú linku bol veľký. „Často sa na nás obracali s otázkou, prečo sa nelieta z Bratislavy do Chorvátska, teraz to tu je,“ dodala.

V prípade, že by došlo k zákazu letov do Chorvátska, spoločnosti by podľa Martina Štulajtera, riaditeľa slovenskej leteckej spoločnosti zabezpečujúcej pravidelnú linku, nezostalo nič iné, len lety zrušiť.