Trináste dôchodky sa dočkajú zmien, avizuje minister práce

Rezort práce v stredu predloží do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o 13. dôchodku.

Na snímke sprava minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 15. júla (TASR) - Rezort práce v stredu predloží do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o 13. dôchodku. Ide tak meniť zákon, ktorý ešte prijala bývalá vláda. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) povedal, že dôchodcovia dostanú viac ako dvojnásobok toho, na čo boli zvyknutí. Trinásty dôchodok majú dostať seniori v tomto roku, na tom sa nič nemení.

„Zákon o 13. dôchodku je pripravený takým spôsobom, že dáva dôchodcom viac ako dvojnásobok toho, na čo boli kedykoľvek zvyknutí k štandardnému dôchodku dostať," vyhlásil v stredu počas predstavovania vládneho sociálneho balíčka Krajniak.

Dôchodcovia v minulosti dostávali vianočný príspevok koncom roka, bývalá vláda však schválila 13. dôchodok, ktorý ho mal už v tomto roku nahradiť. Výška 13. dôchodku mala byť pre jednotlivých poberateľov vo výške súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov.

Ministerstvo práce ale pripravilo zmeny. „Vynaložíme na 13. dôchodok o 154,9 milióna eur navyše, ale nebudeme ho vyplácať každému rovnako. Najviac chceme pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú,“ vysvetlil Krajniak.

Každý dôchodca, aj ten s vyššími dôchodkami, dostane podľa ministra aspoň symbolicky 13. dôchodok. „Urobili sme to ale tak, aby tí s najmenšími dôchodkami dostali najviac,“ podotkol Krajniak.

Po novom senior s dôchodkom do 214,82 eura má dostať 13. dôchodok v sume 300 eur, pričom si oproti vianočnému príspevku z minulosti polepší o 100 eur. Senior s dôchodkom 300 eur dostane 13. dôchodok vo výške 269,34 eura, senior so 400-eurovým dôchodkom dostane 233,34 eura, senior s 500-eurovým dôchodkom dostane 197,34 eura, pričom tento dôchodca by v minulosti dostal vianočný príspevok vo výške 71,86 eura.

„My sme tu 10 rokov počúvali sľuby o tom, ako niekto 13. dôchodok urobí, ale my na rozdiel od tých dvoch pánov z minulosti, ho realizujeme. Dôchodcom navyše pomáhame tým, že rušíme aj doplatky za lieky, ale aj poplatky za miestnu hromadnú dopravu a autobusy,“ dodal Krajniak s tým, že vláda tak pomáha aj tým dôchodcom, ktorí doteraz nemohli využívať vlaky zadarmo.