TASR

Dnes o 12:34 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Poslanci za Sme rodina chcú oslobodiť prepitné od daní a odvodov

Prepitné by malo byť oslobodené od daní a odvodov.

Ilustračné foto — Foto: pexels.com/pixabay

Bratislava 14. júla (TASR) – Prepitné by malo byť oslobodené od daní a odvodov. Takýmto spôsobom by sa malo pomôcť ľuďom pracujúcim v cestovnom ruchu. Uviedli to v utorok na brífingu v Národnej rade (NR) SR poslanci koaličného hnutia Sme rodina Martin Borguľa a Ľuboš Krajčír. Návrh zákona s týmto cieľom chcú predložiť na septembrovú schôdzu parlamentu.

Borguľa poukázal na to, že počas koronakrízy si ľudia z hygienických dôvodov zvykli viac platiť kartou ako hotovosťou. „Ten tringelt je svojím spôsobom váš osobný dar obsluhujúcemu personálu. Keď to však platíte takto kartou, tak z toho tringeltu treba odpočítať daň z pridanej hodnoty (DPH), treba z neho odpočítať odvody, treba z neho odpočítať ďalšie daňové zaťaženia a v konečnom dôsledku ten človek z toho 2-eurového tringeltu dostane možno 0,90 eura,“ podotkol.

Návrh plánujú poslanci predložiť aj na Koaličnú radu. Spolupracovať na ňom chcú aj s ministerstvami dopravy, financií a práce. Skonštatoval, že s týmto návrhom súhlasí aj Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS).

Borguľa dodal, že ako poslanci nemôžu v legislatívnom procese fungovať v tzv. zrýchlenom režime. „Preto ja rátam, že prvé čítanie v septembri, neskôr druhé, tretie a platnosť zákona od 1. januára,“ priblížil.