Ľubomíra Somodiová

Dnes o 18:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Kompost je vynikajúce hnojivo pre vašu záhradku. Tieto veci doň však nikdy nevkladajte

Kompostovanie má pravidlá, ktoré sa oplatí nasledovať, ak chcete mať kvalitný kompost, z ktorého bude mať vaša záhrada ten najlepší úžitok.

Ilustračné foto. — Foto: Pixabay/Antranias

BRATISLAVA 13. júla - Kompostovanie má veľa výhod. Vďaka nemu sa jednoducho a ekologicky zbavíte kuchynského a záhradného odpadu. Navyše ušetríte na drahých hnojivách a svoju záhradku ním obohatíte o živiny. Ale pozor, nie všetok odpad vášmu kompostu prospeje.

Prehľad, ktoré veci by ste do vášho kompostu nemali pridávať, pripravil server Inhabitat.

ilustračné foto. Foto: Unsplash/Markus Spiske

Mäso

Pri kompostovaní by ste sa určite mali vyhnúť mäsu, ktoré môže do vašej záhradky prilákať okolitú zver. Teplota v kompostovisku navyše nemusí byť dostatočne vysoká na to, aby zlikvidovala nebezpečné patogény.

Ryby

Je dobré, ak sa vyhnete aj rybám, ktoré sa síce rýchlo rozkladajú, ale vytvárajú nepríjemný zápach.

Mliečne výrobky

Podobne ako ďalšie živočíšne produkty, aj mliečne výrobky lákajú k vášmu kompostu nechcenú pozornosť hmyzu. Napríklad červy sú pre kompostovanie užitočné. To však neplatí o hlodavcoch a muchách, ktoré by hnijúce mlieko mohlo prilákať.

Ilustračné foto. Foto: Ben_Kerckx

Tuk a olej

Okrem toho, že tuky priťahujú okolitú zver, narúšajú aj rovnováhu zmesi a odpudzujú vodu, ktorá je pre proces rozkladu nevyhnutná.

Zvieracie exkrementy

Hoci sa môže zdať, že výkaly sú ideálnou súčasťou kompostu, nie je to tak.Vo fekáliách totiž môžu prežiť parazity, baktérie a vírusy nebezpečné pre človeka.

Priemyselne spracované drevo

Ak plánujete hodiť staré polená alebo dosky z vášho plotu do kompostu, nerobte to. To isté platí pri skriniach či inom drevenom nábytku. Prečo? Chemikálie, ktoré boli použité na spracovanie takéhoto dreva, by sa mohli cez kompost dostať priamo do vášho taniera a ohroziť rovnováhu vašej kompostovej zmesi. Ak drevo nebolo nijako priemyselne upravované, môžete ho, samozrejme, kompostovať.

Popol

Podobne ako v predchádzajúcom prípade, popol zo spáleného dreva môže obsahovať chemikálie, ktoré ovplyvňujú konečnú kvalitu kompostu. Ak ste si však istý, že popol pochádza výlučne z čistého a neupraveného prírodného dreva, môže byť vhodným doplnkom zmesi.

Ilustračná foto. Foto: Pixabay/webandi

Choré rastliny

Kompostovisko je ideálnym miestom pre rastliny, uistite sa však, že rastliny nie sú choré. Akékoľvek baktérie sa totiž môžu preniesť aj na hnojené rastliny.

Ako a kde kompostovať?

Ak sa rozhodnete svoj domáci odpad kompostovať, na výber máte dve možnosti. Tou prvou je kompostovanie na kope. Stačí, keď materiál upravíte, premiešate a uložíte do požadovaného tvaru. Tento spôsob sa používa v takých záhradách, kde je k dispozícii väčší priestor a kompostovať chceme objemnejšie materiály.

Druhou, na pohľad príjemnejšou možnosťou je kompostovanie v zásobníkoch (kompostéroch). Tie môžu byť z rôznych materiálov - drevené, plastové, kovové, betónové či z kameňa alebo starých paliet. Zásobníky nájdete v každom väčšom obchode, ktorý ponúka vybavenie do záhrady, alebo si ich môžete svojpomocne vyrobiť.

Pri zakladaní kompostoviska myslite na to, že odpad by sa mal dotýkať zeme, aby ho dážďovky či mikroorganizmy mohli rozložiť. Kompostovisko sa odporúča umiestniť do tieňa, napríklad pod strom či živý plot, a ochrániť ho proti dažďu. Ku kompostovisku by ste sa mali dostať ľahko a nemalo by prekážať vašim susedom.