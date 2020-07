TASR, Dobré noviny

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hasiči varujú: Nikdy v aute nenechávajte fľašu s vodou. Môže to mať katastrofálne následky

Prichádzajúce leto a s ním spojené horúčavy dokážu v aute namiešať nebezpečný koktejl.

Ilustračný obrázok — Foto: Reprofoto Facebook/Idaho Power

IDAHO 10. júla - Leto je už v plnom prúde. Okrem oddychu a radovánok (hoci tento rok je to z pochopiteľných dôvodov obmedzené) však so sebou prináša aj niekoľko hrozieb. Patria medzi ne často spomínané horúčavy, ktoré vedia narobiť poriadnu paseku, obzvlášť v spojení s autami. Vedeli ste o tom, že si treba dávať pozor aj na to, aby ste vo vozidle nenechali plastové fľaše?

O možnom riziku požiaru varujú americkí hasiči každý rok, ich upozornenie sa však zíde aj Slovensku. Podľa slov hasiča Davida Richardsona si treba dávať pozor, kde plastovú fľašu v aute položíte.Slnečné svetlo totiž cez tekutinou naplnenú fľašu prenikne, tá tak pôsobí ako lupa a môže spôsobiť aj požiar.

Pozor na možný požiar

O nebezpečenstve hovorí aj technik Dioni Amuchastegui z Idaha, ktorý to zažil aj sám. Počas toho, ako obedoval, si všimol stúpajúci dym. Následne uvidel, že svetlo sa lámalo cez fľašu s vodou a sedadlo tak začalo horieť. Situáciu vysvetľoval v nasledujúcom videu:

Nezabudni na mňa v aute

Okrem toho si treba dať, samozrejme, pozor aj na to, aby ste v aute nezabudli potomkov, prípadne domácich miláčikov. Na to upozorňuje aj Polícia SR, ktorá pred niekoľkými dňami spustila tretí ročník kampane Nezabudni na mňa v aute.

Psíkovi v rozhorúčenom aute totiž hrozí prehriatie a dehydratácia. Hlavný veterinár Ministerstva vnútra SR Martin Paľa upozorňuje, že každé ponechanie zvieraťa vo vozidle, ktoré na to nie je prispôsobené, predstavuje riziko. Upravené vozidlá musia mať klimatizáciu a primerané odvetrávanie. Zvieraťu je potrebné zabezpečiť čerstvú vodu a pravidelné prechádzky.

Nehádžte ich do studenej vody

Prvou pomocou pre dehydrovaného a prehriateho psa je zmena prostredia, napríklad premiestnenia do tieňa či klimatizovanej miestnosti. Potrebné je tiež psíka ochladzovať na menej osrstených miestach - slabiny, brucho, končatiny. „Psa nikdy nehádžeme celého do studenej vody,“ pripomína Paľa.

Teplota psa by mala byť asi 38,5 stupňa Celzia a netreba zabudnúť ani na vodu. O ďalšom postupe by sa mal majiteľ poradiť s veterinárom. V prípade, ak si človek všimne psa či iné zviera zavreté v aute, mal by sa najskôr snažiť vyhľadať majiteľa, prípadne kontaktovať políciu na linke 158.

Hrozia aj pokuty

Za ponechanie zvieraťa v rozhorúčenom aute hrozí páchateľovi pokuta do výšky 1000 eur. V prípade vážnych následkov či úhynu môže polícia skutok riešiť ako trestný čin týrania zvierat, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov.

V prípade zabudnutého dieťaťa môže ísť o trestný čin opustenia dieťaťa, kde hrozí jeden až päť rokov väzenia, pri deťoch mladších ako šesť rokov až desaťročné väzenie. Osoba môže navyše čeliť aj obvineniu z ublíženia na zdraví či v krajnom prípade z usmrtenia, ak takéto konanie viedlo k poškodeniu zdravia či k smrti dieťaťa.