Dominika Pacigová

Dnes o 20:19 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní Alenina dcérka je medicínsky zázrak: Ako bábätko podstúpila 8 operácií hlavy, lekári najprv nevideli nádej, teraz nastúpi do školy

Alena je mamou štyroch detí. Počas tretieho tehotenstva čelila viacerým nepríjemným správam a lekári jej odporučili, aby podstúpila prerušenie tehotenstva, no ona sa nevzdala.

Alena s dcérkou. — Foto: archív Aleny Uhlířovej

BRATISLAVA 12. júla - Alena Uhlířová je hrdou maminou štyroch detí. Pred siedmimi rokmi priviedla na svet tretie bábätko - dcérku Lilianku. Komplikácie nastali už v 22. týždni tehotenstva, keď jej lekári naznačili, že by bolo lepšie podstúpiť prerušenie tehotenstva. Ona sa však nevzdala a spolu s manželom sa rozhodli, že si dcérku nechajú. Lilianka sa narodila v 36. týždni tehotenstva. Keď mala tri dni, musela podstúpiť prvú operáciu hlavy. Rodičia ju dali pred zákrokom pokrstiť, pretože sa obávali toho najhoršieho. V priebehu jedného roka ju čakalo ďalších sedem zákrokov, no malá princezná ukázala, že je obrovskou bojovníčkou. V desiatich mesiacoch začala rozprávať, v dvoch rokoch urobila rodičom radosť tým, že začala chodiť. Keď mala šesť rokov, Alena spolu s manželom sa dozvedeli ďalšiu zdrvujúcu správu, no spoločnými silami prekonali všetky prekážky.

Lekári jej odporučili, aby podstúpila prerušenie tehotenstva

Alena porodila dvoch zdravých chlapcov a na ceste bolo tretie dieťatko. Mala bezproblémové tehotenstvo, no zlom nastal v 22. týždni. Bola na ultrazvuku u svojho gynekológa, ktorému sa niečo nepozdávalo. Keď ani po polhodine nevedel nájsť mozog bábätka, rozhodol sa ju poslať k ďalšiemu odborníkovi, ktorý jej urobil 4D ultrazvuk.

Lekári jej na druhý deň oznámili, že jej bábätko má Dandy-Walkerovu malformáciu, pričom ide o vrodené neurologické ochorenie mozgu. Odporučili jej, aby podstúpila prerušenie tehotenstva, ktoré je v takomto prípade možné do 24. týždňa. Rozprávala sa aj s primárkou Oddelenia genetiky, ktorá jej nepriamo naznačila, že by bolo lepšie, ak by predsa len porozmýšľala o prerušení tehotenstva, ba čo viac, jeden zo špecialistov jej povedal, že takýto nález je nezlučiteľný so životom.

Poslali ju na rôzne vyšetrenia, kde sa diagnóza a s ňou spojené následky potvrdili. „Prišla prirodzená rodičovská bolesť, no namiesto podpory sme sa skôr stretávali so slovami – máte dvoch zdravých chlapcov, načo vám bude tretie dieťa, keď je zo všetkých strán potvrdené, že bude choré,“ povedala Alena Uhlířová pre Dobré noviny.

Aj napriek všetkým rizikám sa s manželom rozhodli, že si dieťatko nechajú

Alena je veriaca a rozhodla sa, že si dieťatko nechá, nech sa deje čokoľvek. Musela podpísať papiere, že ju lekári oboznámil s diagnózou, rizikami a následkami. Spolu s manželom vyhľadali odborníka na Kramároch, ktorého kolegovia o všetkom informovali.

Dcérku Lili priviedla na svet v 36. týždni tehotenstva. Mala len tri dni, keď musela podstúpiť prvú operáciu hlavy. Keď ležala na jednotke intenzívnej starostlivosti, rodičia ju dali pokrstiť, pretože sa obávali toho najhoršieho. Lilka, vďakabohu, prežila operáciu, no v priebehu jedného roka ju čakalo ďalších sedem zákrokov.

Alena s malou Lili. Foto: archív Aleny Uhlířovej

Alena sa však nevzdávala a snažila sa rozbehnúť laktáciu. Prosila zdravotníkov, aby jej nedávali nič iné, len materské mliečko, ktoré má podľa jej slov veľkú moc pre bábätko. Chcela si k hrudi privinúť svoju dcérku, no lekári sa obávali, že to Lilianka nezvládne, keďže mala vysoký tlak v hlavičke. Stal sa však malý zázrak a po troch týždňoch už mladá mamička kojila dcéru.

Hrdá mamina si nevedela vynachváliť zdravotnú starostlivosť. Tvrdí, že všetci zdravotníci boli neskutočne ústretoví a snažili sa jej vytvoriť komfort. Taktiež vedela, že sa dobre starajú o jej dcérku. „Natrafili sme na dobrých lekárov, mala som s nimi skvelé vzťahy, no myslím si, že ak by som nebola veriaca, nezvládla by som to,“ dodala Alena.

Alena je úžasnou maminou štyroch detí, Lilianke venovala všetok svoj čas a lásku. Foto: archív Aleny Uhlířovej

Na snímke je malá Lilianka. Foto: archív Aleny Uhlířovej

Lili je veľkou bojovníčkou. Foto: archív Aleny Uhlířovej

Situácie, kedy jej išlo puknúť srdce

Ešte pred tým, ako Lili uzrela svetlo sveta, Alena pripravovala jej dvoch malých synov na všetky scenáre. „O tejto téme sme sa veľa rozprávali. Hovorila som im, že v brušku mám bábätko s chorou hlavičkou, a práve preto budem musieť byť dlhšie v nemocnici. Chlapci mi počas tehotenstva hladkali bruško a tešili sa na sestričku,“ zaspomínala.

Vždy, keď prišla na pár dní domov, obávala sa, že budú žiarliť, keďže všetok svoj čas trávila s dcérkou v nemocnici. Opak však bol pravdou. Jej synovia sa starali o Lilianku a fúkali jej ranky na hlave. Pochopiteľne, počas roka nastali aj situácie, kedy si Alena myslela, že jej pukne srdce. Bolo to najmä v čase, keď telefonovala s chlapcami a tí sa jej s plačom pýtali, kedy už príde domov.

Jej synovia Lilianku milujú. Foto: archív Aleny Uhlířovej

Chlapci sa venovali Lilke a nikdy na ňu nežiarlili. Foto: archív Aleny Uhlířovej

Keď mala Lili jedenásť mesiacov, hlavičku jej operovali posledný, ôsmy raz. Až vtedy nastal progres a nielen rodičia, ale aj lekári videli akési svetielko nádeje. „Doktori povedali, že ide o medicínsky zázrak,“ objasnila hrdá mamina.

Aj vďaka tomu, že sa v ich domácnosti veľa spievalo a čítalo, Lilka veľmi rýchlo napredovala. V desiatich mesiacoch už rozprávala, v dvoch rokoch začala chodiť. Alena však veľmi vyzdvihuje pomoc žien z Babyfitu, s ktorými sa stretávala už v čase, keď mala jej ratolesť šesť týždňov. Dievčatá jej ukázali, ako sa starať o dcérku a sama tvrdí, že boli kľúčovou časťou jej života. Taktiež si nevie vynachváliť Aqua baby klub Mobik, v ktorom vždy vyhoveli špeciálnym potrebám Lilianky a jej tempu vo vývine.

Lili sa vždy usmievala. Foto: archív Aleny Uhlířovej

Alena miluje humor, jej dcérka je taktiež usmievavá. Foto: archív Aleny Uhlířovej

Lilka spolu s maminou. Foto: archív Aleny Uhlířovej

Čakala ju operácia chrbtice

Už v čase, keď mala Lili desať mesiacov, Alenu znepokojoval jej chrbátik. Lekári však tomu nevenovali veľkú pozornosť, pretože boli nesmierne šťastní, že dievčatko zvládlo všetky zákroky. V čase, keď mala Lilka šesť rokov, obavy jej maminy sa naplnili. „Chodili sme do Kováčovej, rehabilitovali sme a aj napriek všetkému úsiliu nám doktori povedali, že už je päť minút po dvanástej a v apríli bude musieť podstúpiť operáciu. Bol to obrovský šok, z ktorého som sa pár týždňov nevedela spamätať. Povedala som si – toto už nie je fér,“ zaspomínala na nepríjemnú správu.

Aj napriek tomu, že spolu s manželom boli na pokraji svojich síl, dcérke sa snažili vysvetliť, že síce príde o pár radostí, no vďaka operácii si bude môcť kráčať za svojím snom, keďže by jedného dňa chcela byť pôrodníčkou a taktiež by chcela mať veľa detí.

Lilka zvládla operáciu chrbtice a v pomerne krátkom čase sa začala zotavovať. Po troch mesiacoch od operácie už sedela na bicykli a užívala si radostné chvíle. Raz za čas jej však príde ľúto, že sa nemôže šantiť s kamarátkami na trampolíne či korčuľovať sa, no mamina sa jej vždy snaží vysvetliť, že existuje veľa vecí, ktorým sa môže venovať.

V dnešných dňoch má Lilianka sedem rokov. Navštevuje materskú školu a v septembri sa z nej stane školáčka. Alena sa radila s lekármi, či by nemala navštevovať špeciálnu základnú školu, no tí ju utvrdili v tom, že nie je na to ani najmenší dôvod. Veľkou výhodou však je, že Lilka bude mať učebnice nielen v škole, ale aj doma, a tak nebude zaťažovať chrbticu.

Krásna rodinka. Foto: archív Aleny Uhlířovej

Priviedla na svet štvrté bábätko

Aj napriek všetkým komplikáciám, s ktorými sa rodičia pasovali počas tretieho tehotenstva, Alena priviedla na svet štvrté dieťa. Spomína, že mali krásne obdobie, užívali si spoločne strávené chvíle a jej synovia si priali ďalšiu sestričku. Aj jej napadla táto myšlienka, no ihneď na ňu zabudla, keďže vedela, že Lilianka si vyžaduje veľa starostlivosti. O pár dní neskôr už nosila pod srdcom ďalšie bábätko.

Lekár ju ihneď poslal na všetky potrebné vyšetrenia, aby sa presvedčil, že nenastanú zbytočné komplikácie. „Nech by bolo akokoľvek, mala som v tom jasno. Spolu s manželom sme vedeli, že prijmeme či už zdravé, alebo choré dieťa,“ skonštatovala.

Samozrejme, aj pani Alena mala počas tehotenstva obavy, no nakoniec priviedla na svet dievčatko. Jej synom sa splnil sen. Celá rodinka je v dnešných dňoch šťastná a vďačná za každý spoločne strávený okamih.

Chlapci si priali, aby ich mamina priviedla na svet ešte jedno dievčatko. Alena má dvoch synov a dve dcéry. Foto: archív Aleny Uhlířovej