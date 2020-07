Monika Hanigovská

Dnes o 16:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní VIDEO: V čase sociálneho dištancu psík ochotne pracuje ako kuriér. Pamätá si mená zákazníkov aj ich bydliská

Eros je hviezdou, no najmä veľkou pomocou mesta. Domáci ho nateraz poznajú ako psieho kuriéra.

Eros je v meste veľká hviezda. — Foto: Reprofoto Youtube/el Nuevo Herald

MEDELLIN 8. júla – Niekoľkokrát za deň sú obyvatelia kolumbijského mestečka svedkami úsmevnej aj dojemnej scény zároveň. Osemročný labrador Eros s pleteným košíkom v zuboch robí tamojším obyvateľom kuriéra. Priamo pred dvere zákazníkov nosí čerstvé ovocie, zeleninu, pečivo a iné drobné nákupy.

Eros sa počas „služby“ nenechá odpútať hrou s inými štvornohými kamošmi. Jeho nákup si vždy nájde toho správneho majiteľa.

Pomáha udržiavať sociálne odstupy

Čokoládový labrador vypomáha svojej majiteľke, ktorá prevádzkuje neveľký obchod so zmiešaným tovarom a v rámci bezpečnostných rozostupov nosí ľudom nákupy.

„Pomáha nám udržiavať sociálne odstupy,“ potvrdzuje Maria Natividad Botero pre portál Myjournalcourier. „A ľudia milujú, keď posielame psa.“

„Je to veľmi múdry a mierumilovný pes. Robí kuriéra v ťažkých časoch. Keď idem náhodou do obchodu, stretávam ho vyťaženého, aby rozniesol všetky objednávky. Je to skvelý pes,“ povedala o Erosovi paní Hernandézová, která je jednou z jeho spokojných zákazníčiek. Ako výplatu dostáva od zákazníkov pamlsky. Informoval o tom spravodajský portál cnn.iprima.cz.

K zákazníkom sa naučil chodiť sám

Eros si pamätá mená zákazníkov, ktorí ho predtým odmenili dobrotami. A s istou praxou sa naučil chodiť k zákazníkom sám.

„Pozná mená piatich alebo šiestich našich zákazníkov,“ uviedla majiteľka. „Takže posielam tovar s účtom v koši a moji zákazníci mi platia prostredníctvom bankového prevodu.“ Eros robí svoju prácu s radosťou a každý deň sa teší na výplatu v podobe pamlskov.