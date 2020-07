Ľubomíra Somodiová

Karlov most dnes slávi 663. výročie: Prežil povodne aj vojny, jeho tajomstvo sa možno skrýva vo víne

Karlov most je neoddeliteľnou súčasťou pražskej scenérie a láka milióny turistov. Výnimočná stavba, ktorú nepokorili ani vojny ani povodne, ukrýva nejedno tajomstvo.

Karlov most. — Foto: Pixabay/kepass

PRAHA 8. júla - Je to most, ktorý sa stal symbolom mesta na Vltave. Aj vďaka Karlovmu mostu sa Praha zaradila k významným zástavkám európskeho obchodu. Jedinečná stavba dnes oslavuje svoje výročie.

Karlov most nebol vždy Karlov

Presne pred 663 rokmi postavil jeho prvý základný kameň sám český kráľ a rímsko nemecký cisár Karol IV. (1316-1378), most po sebe však nikdy nepomenoval. Pôvodne niesol jednoduchý názov, a to Kamenný most, neskôr Pražský. Dnešný názov získal až v roku 1870.

Legenda hovorí, že Karlovi sa podarilo základný mohutný mlynský kameň položiť holými rukami, čo je dosť nepravdepodobné, no faktom ostáva to, že most sa staval pod jeho záštitou a on starostlivo dozeral na jeho stavbu.

Ako Karlov most ho poprvýkrát označil spisovateľ Joseph Rudl až v roku 1870. Foto: TASR/AP

Magický dátum

Podľa kroník cisár položil základný kameň gotického mosta 9. júla v roku 1357. V 19. storočí sa k tomu pridala legenda, že základný kameň bol položený presne o 5.31 h. Číselný rad nepárnych čísel od jednotky k deviatke a nazad (1-3-5-7-9-7-5-3-1,) má údajne astrologický význam. Čo nie je nepravdepodobné, kedže ako píše Múzeum Karlovho mostu, v 14. storočí bolo bežné, že sa pre významné stavby zostavoval horoskop.

Na Staromestskej mostnej veži sú vytesané latinsky písané magické ochranné formuly. Ide o dva nápisy, ktoré sa čítajú rovnako z oboch strán. Hoci zmysel nedávajú, vyvedú z rovnováhy každého zlého ducha, ktorý by chcel most poškodiť, a ten odtiahne preč.

Karlov most. Foto: Facebook/Muzeum Karlova mostu

Karol po moste nikdy nekráčal

Samotný Karol IV. však nikdy cez most nekráčal, zomrel o 24 rokov skôr, ako bol desať metrov široký a 499 metrov dlhý most v roku 1402 dokončený v tesnom susedstve dnes už neexistujúceho Juditinho mosta.

Juditin most Kráľ Vladislav II.(1110-1174) dal ešte pred Karlom IV. vybudovať prvý pražský kamenný most, ktorý dostal meno po kráľovej manželke Judite. Na svoju dobu bol Juditin most jedinečný. V tom čase existovali len mosty v Regensburgu a Drážďanoch. Toto vtedy veľkolepé technické dielo zničila povodeň 3. februára 1342.

Miesto vajíčok víno

Po stáročia sa tradovalo, že na stavbu Karlovho mostu padlo množstvo vajec. Aby bolo dielo veľkolepé a pevné, staviteľ sa rozhodol pridať do malty surové vajcia. V celej Prahe ich však nebol dostatok, a tak ich zvážali zo všetkých kútov kráľovstva. Na bre hu Vltavy sa schádzali vozy vystlané slamou, prinášajúce krehký náklad.

Len vo Velvaroch kráľovskému nariadeniu neporozumeli. Báli sa, aby sa vajcia cestou nerozbili, preto ich poslali uvarené na tvrdo. Velvarovčanom sa potom smiala celá Praha. Bolo im to škodoradostne pripomínané po celé stáročia. Obyvatelia Unhos síce vajcia dopravili v poriadku, pomýlili sa však s mliekom, s ktorým sa v tom čase rozmiešavala malta a poslali miesto neho tvaroh a syry.

Legendu o vajciach vyvrátil nedávny výskum Vysoké školy chemicko-technologické, v malte ale našli iné „pochutiny“, a to mlieko a víno. Išlo o takzvanú rímsku maltu, ktorej receptúra bola až donedávna považovaná za stratenú. Vymiznúť mala spolu s pádom Rímskej ríše (pozn.teda stredovekí stavbári ju nemohli poznať.)

Karlov most je najstarší stojaci most cez rieku Vltavu a druhý najstarší zachovaný most v Česku. Foto: Pixabay/pierre9x6

Zdá sa však, že práve táto receptúra spravila z mosta neporaziteľnú stavbu. Most je obdivuhodný aj tým, že dokázal odolať všetkým vojnám aj povodniam. Tomu, že prežil povodeň v roku 2002, pomohlo dobré založenie pilierov, ktoré museli byť opravené po storočnej vode v roku 1890. Vtedy sa zrútilo sedem pilierov. Stabilite mosta pomohla aj železobetónová doska, ktorá bola vložená pod dláždenie pri oprave v 70. rokoch 20. storočia.

Verejná doprava

Karlov most bol až do roku 1841 jediným mostom cez Vltavu v Prahe a bol tiež jediným spojovacím bodom (okrem prievozníkov) medzi Starým Mestom, Pražským hradom a inými štvrťami. Praha sa stala i vďaka kamennému mostu významnou zastávkou na obchodných cestách medzi východnou a západnou Európou.

Zdá sa až neuveriteľné, že na dnešnom moste pre peších v minulosti jazdili autá a istú dobu dokonca aj električky. Po Karlovom moste od roku 1883 jazdila takzvaná Konská električka. V roku 1902 ju dokonca nahradila elektrická. Keď ale električky začali svojou váhou most poškodzovať, nahradili ich autobusy, ktoré tu s prestávkami fungovali až do konca druhej svetovej vojny. Autá sa po moste prešli naposledy pomerne nedávno, v roku 1965.

Most v zime. Foto: TASR /AP

Hoci kvôli obmedzeniam súvisiacim s pandémiou koronavírusu si toto leto Karlov Most trocha vydýchol od záplav turistov, už dlhé roky patrí medzi vyhľadávanu a obľúbenú pražskú pamiatku, a je tak trochu povinnosťou pre každého turistu.

Zdroj: Muzeum Karlova mostu, Info.cz