Ľubomíra Somodiová

Hudobný zázrak. Chlapec v talentovej šou zahral na klavíri a potom zrazu utiekol z pódia

Napriek nezvyčajnému ochoreniu, ktoré 12-ročný Jacob má, fascinuje svet svojou hrou na piano a bicie, ale aj odhodlaním plniť si svoje sny.

Jacob Velazquez. — Foto: Twitter/Jacob Velazquez

NEW YORK 6. júla - Talentové súťaže po celom svete neprinášajú len množstvo nadaných ľudí, ale najmä ich príbehy. Keď na pódium súťaže Amerika má talent vystúpil 12-ročný Jacob Velazquez z Kalifornie a v rukách mal veľký plagát, bol to jeden z tých momentov, na ktoré sa nezabúda.

Najprv sa porote predstavil. Nadaný chlapec sa hudbe venuje už od svojich 3 rokov. No krátko po jeho štvrtých narodeninách mu diagnostikovali ochorenie PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified, teda nijako nešpecifikovaná vývojová porucha, pozn. red.). Ide o diagnózu podobnú aspergovmu syndrómu, ale s oneskorením reči. „Som však človek, ktorý nesedí a nečaká, že mu všetko spadne do rúk. Som typ, ktorý má plán, ako dosiahnuť svoj cieľ,“ povedal v súťaži, ktorej diel bol odvysielaný v americkej televízii len minulý týždeň.



Jacob zároveň priznal, že neprišiel predviesť len svoj hudobný talent, ale tiež ukázať ľuďom, ktorí trpia nejakým zdravotným znevýhodnením, že sa nemajú vzdávať, ale prekonávať prekážky. „To, že máte diagnózu, neznamená, že nie ste inteligentní, talentovaní a schopní robiť veľké veci. Znamená to, že ste jedinečne odlišní a cool.“





Vyjadrenie emócií pomocou rúk

Keď porote predstavil svoj príbeh, sadol si za veľké piano a zahral skladbu, ktorú sám skomponoval. Nesmierne citlivá a krásna kompozícia porotcov úplne uchvátila. To však nebolo všetko. Malý hudobník zrazu odbehol za závesy, kde sa skrývali bicie. Rovnako, ako na piane, aj na bicích podal obdivuhodný výkon s veľkým štýlom.

„Hudba mi pomáha vyjadriť emócie. Môj mozog „vysiela“ pocity do mojich prstov, keď hrám na piane,“ povedal s tým, že talentové súťaže miluje, pretože sa rád pozerá na sny ľudí - ako tvrdo pracujú, ako idú za svojimi životnými cieľmi, ktoré sa stávajú skutočnosťou.



A zaujíma vás, čo mal na svojom plagáte? Ono to nebol obyčajný plagát, ale „vision board“, teda akási „nástenka vízií“, toho, čo by chcel, aby sa mu podarilo. Mal na nej zobrazenú porotu, ktorá mu tlieskala v standing ovation, stalo sa, mal tam sen, že jeho obľúbenkyňa Taylor Swift bude reagovať na jeho hudbu, stalo sa, a ďalšie. Krok po kroku si plní svoje sny. Aj keď to nemal vždy jednoduché.

Od prvej diagnózy urobil veľký pokrok a chorobu sa mu darí zvládať aj vďaka lekárom, no najmä vďaka jeho rodičom, ktorí ho prišli podporiť aj do talentovej súťaže. Z jeho výkonu mali obrovskú radosť.

Hranie odpozeral od svojho otca

Napriek chorobe a množstvu terapií, ktoré musel absolvoval a napriek tomu, že ho mali v škole za čudáka a chýbali mu priatelia, mu nechýba odhodlanie. Na klavír sa totiž naučil hrať sám, tak, že sledoval svojho otca, Willieho Velazqueza, ktorý hrával doma po práci. „Jedného rána, keď bol môj manžel v práci, som zrazu počula pieseň, ktorú hral večer predtým, vošla som do izby a bol to Jacob,“ povedala v rozhovore pre ABC pred 6 rokmi Tina Velazquezová. Spýtala sa ho, ako to urobil a on na to: „Sledoval som ocka.“ Na bicie sa neskôr naučil hrať tiež sám, pozeraním videí na YouTube.



Ako ďalej jeho mama dodáva, mali o synovu budúcnosť obavy. Nielen preto, že ako štvorročnému mu nevedeli nájsť učiteľa, ale aj kvôli jeho ochoreniu. Nakoniec sa rozhodli zmeniť myslenie a sústrediť sa na jeho silné stránky namiesto jeho zdravotného postihnutia. „Cítime sa tak požehnaní, že sme tam, kde práve teraz sme,“ vyznali sa Velazquezovci.

Vo veku piatich rokov už Jacob vystupoval v reláciách ako Good Morning America, neskôr v „Steve Harvey Show“ a „The Harry Show“. Debutoval so Symfonickým orchestrom The Space Coast Symphony Orchestra vo veku iba ôsmich rokov a odvtedy spolupracoval s ďalšími. Teraz ako 12-ročný cestoval po celej USA a Kanade, aby pomohol získať desiatky tisíc dolárov pre rôzne charitatívne organizácie. Nahral tiež album. A obdivuje ho mnoho hviezd. Jacobovu hudbu nazvala americká speváčka Taylor Swift „prekrásnou“ a osobne ho pozvala, aby sa s ňou stretol na turné. „Musím ťa objať za tú prekrásnu klavírnu zmes, ktorú si urobil,“ povedala mu. Pridala sa k nej aj Whopi Goldberg, ktorá jeho hudbu nazvala fantastickou, rovnako ako Gloria Estefan, pre ktorú je veľkolepý. Chlapec má pred sebou veľkú budúcnosť.