Dominika Pacigová

Dnes o 20:19 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní Blanke diagnostikovali alopéciu: V autobuse sa ma neznámi ľudia pýtali, či umieram, keď nemám vlasy

Je mladá, krásna a úspešná. Na základe vlastnej skúsenosti sa rozhodla pomáhať iným ženám, ktoré si prechádzajú ťažkým obdobím.

Na snímke je Blanka Pelcová, ktorá sa na základe vlastnej skúsenosti rozhodla pomáhať iným ženám. — Foto: instagram.com - nahlave.cz

JABLONEC NAD NISOU 4. júla - Blanke Pelcovej sa na strednej škole začali tvoriť lysé ložiská na vlasatej časti hlavy. Diagnostikovali jej alopéciu. Preplakala niekoľko nocí, no vlasy jej s odstupom času dorástli. Počas štúdia na vysokej škole však prežívala stresujúce obdobie a prišla o korunu ženskej krásy. Spočiatku odmietala nosiť parochne, prednosť dávala šatkám. Zlom však prišiel v čase, keď sa jej náhodní okoloidúci pýtali rôzne otázky. Bolo jej to nepríjemné a rozhodla sa, že si zaobstará prvú parochňu. Keďže vôbec nebola spokojná s tými, čo si kúpila, povedala si, že začne podnikať a pomôže aj iným ženám s podobnými problémami.

Pomocnú ruku jej podali najbližší

Blanka si v šestnástich rokoch všimla lysé ložiská na vlasatej časti hlavy, takzvané kolieska. V tom čase však netušila, o čo ide. Pochopiteľne, vystrašilo ju to, no myslela si, že jej lekári pomôžu. Až keď jej stanovili diagnózu, začala hľadať informácie o alopécii. Zistila, že má niekoľko fáz a neexistuje na ňu liek. Vtedy mala veľké obavy a preplakala niekoľko nocí.

Prázdne miesta sa spočiatku snažila zakrývať. Práve v puberte prežívala najťažšie obdobie. Keď išla niekam na výlet, celý čas tŕpla, že zafúka vietor a ľudia uvidia lysé ložiská na jej hlave. Vďaka homeopatii jej však vlasy s odstupom času zhustli a dorástli, no tesne pred bakalárskou štátnou skúškou jej začali opäť vypadávať. Prežívala stresujúcejšie obdobie a za uchom objavila prvé lysé ložisko. Ložiská sa však zväčšovali omnoho rýchlejšie, nemala vhodný liek a približne do mesiaca jej vypadali všetky vlasy, vrátane obočia, rias a ochlpenia na tele.

Najmä pre ženu je psychicky náročné vysporiadať sa s tým, že prichádza o korunu ženskej krásy. Blanka sa však mohla oprieť o rodinu, najmä o maminu a otca. „Kamaráti ma taktiež neodsúdili. Aj napriek tomu, že som sa spočiatku s nimi o tom nebavila a všetko som sa snažila skrývať, ostali tu pre mňa,“ povedala pre Dobré noviny mladá Češka.

Nádherná mladá dáma, ktorá sa na základe vlastnej skúsenosti rozhodla pomáhať iným ženám. Foto: instagram.com - nahlave.cz

Spočiatku odmietala parochne. S odstupom času si rozbehla svoj vlastný biznis. V dnešných dňoch predáva parochne od výmyslu sveta. Foto: instagram.com - nahlave.cz

Štýlové parochne na každý deň. Foto: instagram - nahlave.cz

Čelila rôznym otázkam

Na vysokej škole odmietala nosiť parochne. Prednosť dávala šatke, no čoraz viac sa stretávala s rôznymi otázkami. „Napríklad v autobuse sa ma neznámi ľudia pýtali, či umieram, keď nemám vlasy,“ spomína Blanka Pelcová.

V tom čase jej, samozrejme, tieto otázky prekážali a nechápala, prečo sa jej to ľudia stále pýtajú. V dnešných dňoch má však na to úplne iný názor. Vôbec jej nevadí, keď sa ľudia zaujímajú a taktiež si myslí, že nielen alopéciu, ale aj iné problémy by nemali skrývať pred ratolesťami. „Deti sú neskutočne intuitívne a dokážu pochopiť omnoho viac než dospelí. Aj napriek tomu, že sa hovorí, že dokážu byť kruté, dovolím si povedať, že krutosť pramení práve z toho, že sa s tým nestretli a nevedia, o čo ide, a to nehovorím len o alopécii, vypadávaní vlasov či holej hlave,“ dodala.

Ak by v dnešných dňoch započula, že sa nejaké dieťa pýta, prečo nemá vlasy, hneď by sa pri ňom pristavila a vysvetlila mu to. Bola by taktiež rada, ak by sa daný rodič nehanbil, opýtal sa jej, čo sa stalo, prípadne ak by svojej ratolesti povedal, že to tak niekedy býva a môže to byť spôsobené napríklad chorobou.

Parochne si zamilovala a začala podnikať

Aj napriek tomu, že spočiatku vnímala parochne ako veľkého nepriateľa, v dnešných dňoch už len s úsmevom na tvári spomína na momenty, keď s plačom hovorila mamine , že si parochňu nikdy nedá. V dnešných dňoch ich miluje, ba čo viac, začala ich predávať. Niektoré zosvetľuje, prípadne farbí. V prípade syntetických parochní upravuje ich vzhľad. Odstráni to, čo sa jej nepáči, doplní vlasy tam, kde sú potrebné a urobí ďalšie úpravy, aby parochne vyzerali v rámci možností čo najprirodzenejšie.

Parochne však nevyrába, pretože je na materskej dovolenke a časovo by to nedokázala zladiť. Taktiež by museli byť drahšie, zatiaľ čo ona chce, aby boli pre všetkých cenovo dostupné, keďže sa s parochňami na mieru nedajú porovnať.

K podnikaniu ju priviedla práve kúpa prvej parochne. Vôbec s ňou nebola spokojná, a tak sa rozhodla, že pomôže aj iným ženám s podobnými problémami. Orientovala sa najmä na zahraničný trh a zistila, že tam pristupujú k výrobe a predaju parochní úplne inak. Rozhodla sa, že na českom trhu začne ponúkať vzhľadovo pekné parochne. Chcela, aby sa ženy cítili príjemne, aby mali aj niekoľko parochní a užívali si pocit inakosti každý deň.

Každá parochňa má však inú životnosť. Sama tvrdí, že všetko závisí od starostlivosti, ale aj od toho, či ľudia investujú do odporúčaných produktov alebo len mávnu rukou. Parochne z pravých vlasov majú pri maximálnom dennom nosení, umývaní, žehlení vlasov pol až trištvrte roka životnosť. „Dokonalý vzhľad pravého vlasu je, bohužiaľ, ovplyvnený nižšou životnosťou. Tým myslím, že parochne rednú bežným nosením a po čase ich musíme doplniť,“ objasnila.

Vplyv na životnosť má aj tvrdosť vody, druh zamestnania či ďalšie faktory. Dôležitá je práve preto pravidelná starostlivosť v podobe kvalitných šampónov, kondicionérov a masiek.

Aj napriek tomu, že spočiatku nosila šatky, cestu si našla aj k parochniam. Foto: instagram.com - nahlave.cz

Blanka má rada ofinu a parochne si doslova zamilovala Foto: instagram.com - nahlave.cz

V dnešných dňoch pomáha iným ženám

Blanka by nikdy nepovedala, že práve vzdelávanie sa v danom odbore ju bude najviac napĺňať. Keďže nie je vyštudovaná kaderníčka, všetko sa učí sama, chodí na rôzne školenia a posúva sa vpred. Paradoxom však je, že vždy hovorila, že nechce byť sama sebe pánom. Túžila skôr byť zamestnaná a z práce chcela odchádzať s prázdnou hlavou.

Život jej však ukázal úplne inú cestu. Vďaka tomu, čím si prešla, ale aj vďaka svojej práci odovzdáva rady ďalším ženám, ktoré si prechádzajú ťažkým obdobím. Neraz sa však stretáva s tým, že dámy nemajú doma podporu, a tak sa obracajú na ňu. Veď každý z nás dobre vie, že nič nie je lepšie, ako mať pri sebe niekoho, kto nás vypočuje a pochopí. „Každému sa vždy snažím poradiť, vypočuť ho a všetko hovorím z vlastnej skúsenosti. Aj keď sa snažím byť objektívna, niekedy do toho zatiahnem svoje pocity,“ doplnila.

Aj napriek tomu, že nebolo jednoduché vysporiadať sa s diagnózou, nádej „umiera“ posledná. Podľa jej slov vždy existuje šanca, že vlasy, obočie alebo mihalnice dorastú. Sama pozná veľa prípadov, kedy zmenou prístupu k životnému štýlu, zmenou stravy či ďalších okolností sa ľudia radovali z mihalníc či obočia, no je to veľmi individuálne. „Každopádne, pokiaľ nejde o jazvovú alopéciu, ktorá zanecháva zjazvenú kožu a naruší aj vlasové cibuľky, opätovný nárast vlasov je reálny,“ uzavrela Blanka Pelcová.

Účesy môže meniť každý deň. Foto: instagram.com - nahlave.cz