TASR

Dnes o 09:17 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Chystáte sa autom do Chorvátska? Veľký prehľad pokút, mýt a upozornení, ktoré sa vám zídu

Medzi najvyhľadávanejšie prímorské destinácie patria pláže Chorvátska a Slovinska, ale aj Bulharska. Pozrite si prehľad užitočných informácií, ktoré sa hodia najmä motoristom.

Na archívnej snímke kolóny vozidiel na diaľnici A1 pred tunelom Čelinka v Chorvátsku. — Foto: TASR/AP

Bratislava 1. júla (TASR) – Aj keď nový koronavírus radikálne zmení letné dovolenkové plány mnohých Slovákov a nemálo z nich zostane počas letných prázdnin i dovoleniek doma, pomerne veľa bude takých, ktorí sa vyberú k moru. Medzi najvyhľadávanejšie prímorské destinácie patria pláže Chorvátska a Slovinska, ale aj Bulharska.

„Cestu zo Slovenska do Chorvátska môžete autom absolvovať dvoma trasami: cez Maďarsko alebo cez Rakúsko a Slovinsko. Cesta cez Maďarsko je pre Slovákov výhodná aj preto, lebo na maďarské diaľnice sa veľmi rýchlo dostanú Slováci z ktoréhokoľvek kúta krajiny a nemusia nevyhnutne použiť hraničné priechody v okolí Bratislavy. Slováci si "maďarskú trasu" obľúbili i preto, lebo vzhľadom na diaľničné poplatky je lacnejšia. Cesta cez Maďarsko meria 800 až 900 kilometrov (podľa cieľovej destinácie) a trvá odhadom 9 až 10 hodín. Voľba trasy cez Rakúsko a Slovinsko je rýchlejšia, než cez Maďarsko. Mnohí ju považujú za najrýchlejšiu a najbezpečnejšiu, aj keď je drahšia vzhľadom na diaľničné poplatky, pretože väčšina trasy je po diaľniciach,“ povedal pre TASR Ľuboš Kasala, ktorý je v RTVS poverený vedením odboru motorizmu.

Ceny diaľničných známok na rok 2020 (osobné vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t), ktoré môžete pri ceste do Chorvátska potrebovať:

Maďarsko: 10-dňová diaľničná známka - 14,90 eura mesačná diaľničná známka - 18,80 eura ročná diaľničná známka - 139,80 eura V Maďarsku funguje elektronický systém, pomocou ktorého si môžete zakúpiť diaľničnú známku online. Link: https://ematrica.nemzetiutdij.hu Rakúsko: 10-dňová diaľničná známka - 9,40 eura 60-dňová diaľničná známka - 27,40 eura Ročná diaľničná známka - 91,10 eura Diaľničná známka sa dá kúpiť elektronicky na: https://shop.asfinag.at/ Slovinsko: Týždenná diaľničná známka - 15 eur Mesačná diaľničná známka - 30 eur Ročná diaľničná známka - 110 eur Diaľničnú známku si môžu vodiči kúpiť elektronicky na: https://www.dars.si/spletno_narocanje_vinjet/

V Chorvátsku sa diaľničné poplatky vyberajú na mýtnych bránach podľa prejdených kilometrov a okrem diaľnic sa platí aj tunel Učka - 33 HRK (chorvátska kuna), čiže 4,40 eura. Ak motoristi smerujú na ostrov Krk, poplatok za prejazd cez most sa od 15. júna 2020 už neplatí.

Okrem toho chorvátska vláda rozhodla, že tento rok sa od 15. júna do 14. septembra nebudú zvyšovať ceny mýta za diaľnice, ktoré sú zvyčajne v tomto období o desať percent vyššie. V praxi to napríklad znamená, že mýto pre osobný automobil medzi Záhrebom a Splitom zostane 181 HRK (24 eur) namiesto 200 HRK (26,50 eura) a ak majú vodiči ENC prístroj zaplatia ešte o 141 HRK (18,70 eura) menej.

Na snímke kolóny vozidiel na diaľnici A1 pred mýtnou bránou Záhreb-Lučko v Chorvátsku. Foto: TASR/Roman Hanc

Systém platby sa môže na jednotlivých úsekoch diaľnic líšiť, pretože ich prevádzkujú rôzne spoločnosti. Väčšinou si motoristi pri vjazde na diaľnicu vyzdvihnú pri turnikete lístok a platia pri výjazde alebo na konci plateného úseku. Mýto je možné platiť v kunách, eurách alebo iných zahraničných menách podľa oficiálneho kurzového lístku.

Za chorvátske diaľnice sa môže platiť aj elektronicky pomocou systému ENC. Na mýte sa tak dá ušetriť až 21,74 percenta oproti bežnej výške diaľničných poplatkov. Po zakúpení zariadenie ENC si ho vodiči umiestnia do auta a mýto sa automaticky odpočíta z predplateného kreditu na zariadení. ENC je možné využívať pre viacero vozidiel rovnakej kategórie. ENC sa dá kúpiť samostatne za 15,86 eura plus 13 eur ako minimálny vklad na kredit. ENC kredit možno dobíjať napríklad na predajných miestach HAC, mýtnych bránach alebo aj cez internet.

Slovenských dovolenkárov privedú od hraníc k Záhrebu dve diaľnice:

A2 – zo Slovinska od hraničného priechodu Macelj. Tento úsek má do Záhrebu približne 60 kilometrov.

A4 – z Maďarska od hraničného priechodu Letenye/Goričan. Tento úsek má do Záhrebu asi 90 kilometrov.

Prehľad najbežnejších trás s cenami pre kategóriu vozidiel I. (osobné autá s dvoma nápravami a maximálnou výškou do 1,90 metra): Macejl – Záhreb 6,35 eura (48 HRK) Letenye/Goričan – Záhreb 5,82 eura (44 HRK) Záhreb – Rijeka 9,26 eura (70 HRK) Záhreb – Zadar 16,54 eura (125 HRK) Záhreb – Šibenik 20,11 eura (152 HRK) Záhreb – Šestanovac (Makarska riviéra) 26,33 eura (199 HRK) Záhreb – Otošac (Plitvické jazerá) 8,73 eura (66 HRK) Záhreb – Čarapine (koniec diaľnice A1) 30,70 eura (232 HRK) Viac informácií o mýte na chorvátskych diaľnic a nákupe elektronických kariet je k dispozícii napríklad na webovej stránke www.hac.hr.

Rýchlostný limit pre osobné automobily a motocykle:

Mimo obce 90 km/h

Rýchlostná cesta 110 km/h

Diaľnica 130 km/h

Pokuty za prekročenie rýchlosti na diaľnici:

o 10 až 30 km/h – 66,16 eura (500 HRK)

o 30 až 50 km/h – 264,64 eura (2000 HRK)

o viac ako 50 km/h – od 662 do 1985 eur (od 5000 do 15.000 HRK)

Na snímke situácia na slovensko-maďarskom hraničnom priechode Milhosť – Tornyosnémeti 27. mája 2020. Foto: TASR/František Iván

Niektoré ďalšie pokuty:

Nezapnutie bezpečnostného pásu – 132,32 eura (1000 HRK)

Používanie mobilného telefónu - 132,32 eura (1000 HRK)

Nesprávne parkovanie – od 40 do 93 eur (300 – 700 HRK)

Jazda pod vplyvom alkoholu - od 397 do 1985 eur (3000 – 15.000 HRK)

Prípustná hladina alkoholu v krvi je 0,5 promile - pre vodičov do 24 rokov platí nulová tolerancia.

Reflexnú vestu si musí vodič obliecť v prípade poruchy alebo nehody, ak tak neurobí, pokuta je 40 eur (300 HRK).

Ak zaplatíte pokutu okamžite, respektíve do troch dní, odpočíta sa vám z nej rovná polovica. V prípade, že zaplatíte pokutu podľa platobného príkazu do ôsmich dní, môžete zaplatiť iba dve tretiny pokuty.

Pred cestou vyplňte online formulár, ušetríte si zdržanie na hraniciach

Veľvyslanectvo SR v Záhrebe odporúča pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár na stránke entercroatia.mup.hr, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov a ich prechodu cez hranice. V prípade, ak tak vodiči neurobia vopred, musia počítať so zdržaním na hraničnom priechode pri vstupe do Chorvátska. Formulár je k dispozícii aj v slovenskom jazyku.

„Mototuristi, ktorí sa vyberú na dovolenkovú cestu do zahraničia, musia počítať vzhľadom na nový koronavírus s rôznymi obmedzeniami v krajinách, cez ktoré prechádzajú a tiež v cieľových destináciách,“ upozorňuje Kasala. Preto je dobré tesne pred cestou sa oboznámiť, aké pravidlá v danej krajine i dovolenkovej destinácii aktuálne platia.