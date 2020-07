Monika Hanigovská

Lesná terapia, ktorá ochraňuje zdravie aj psychiku: Japonský hit, lesný kúpeľ, získava na popularite

Nie je to žiadna turistika, ale spojenie s prírodou, ktorú cítite, vidíte, počujete a dotýkate sa jej.

Pobyt v lese dokáže liečiť. — Foto: Instagram/paul_nulty ,kneippbenelux

BRATISLAVA 4. júla – Šinrin'joku je možno pre niekoho ťažko vysloviteľné slovo, na ktorom si dokáže nejeden „nejaponec“ vylámať jazyk, no za jeho názvom sa ukrýva hotový balzam pre našu psychiku a telo. Vo voľnom preklade by sme toto slovo mohli preložiť ako akúsi lesnú terapiu alebo lesný kúpeľ.

„Shirin“ znamená v preklade les a „yoku“ kúpeľ. Terapia vychádza z japonskej kultúry a smeruje k opätovnému spojeniu človeka a prírody - vďaka niektorým krokom šinrin'joku zažívajú návštevníci v prírode pocity pokoja, šťastia a zdravia.

Keď príroda lieči

Už samotná prechádzka v prírode na človeka vplýva pozitívne. Lesné rastliny totiž obsahujú esenciálne oleje, tie posilňujú náš imunitný systém, čo nám preukázateľne pomáha.

Dosiahnuť však plnohodnotný „lesný kúpeľ“ len samotnou predchádzkou nestačí. Návštevníkovi sa odporúča, aby sa do lesa doslova vnoril.

Túto metódu opisuje dlhodobo aj doktor Qing Li, ktorý svoje dojmy skúsenosti zhrnul v knihe s názvom Kúpanie v lese: Ako vám stromy môžu pomôcť nájsť zdravie a šťastie (Forest Bathing: How Trees Can Help You Find Health and Happiness). Viaceré štúdie už potvrdili, že lesný kúpeľ môže pozitívne vplývať na naše zdravie. Metóda je známa od 80. rokov minulého storočia a svojich nadšencov naprieč svetom si získava aj v posledných rokoch.

Pocity a intenzita samotných prežitých dojmov v prírode

Docieliť plnohodnotný lesný kúpeľ nie je vôbec zložité. Nezabudnite si však vypnúť mobil alebo ho pre istotu nechajte radšej doma. Pri tejto technike nie je najdôležitejšia ani samotná prechádza lesom či prírodou. Najdôležitejšie nie je takisto ani hlboké dýchanie. Pri ozajstnom lesnom kúpeli sa zameriavate na pocity a intenzitu samotných dojmov prežitých v prírode. Ako teda na to?

Kráčajte osamote a v pomalšom tempe. Vychutnajte si prechádzku krok za krokom. Sledujte svoje okolie - a nakoniec zavrite oči. Započúvajte sa a nechajte na seba pôsobiť každý zvuk - od spevu operencov, cez pofukujúci vietor v tráve, až po šum lístia. Nie je to žiadna turistika, ale spojenie s prírodou, ktorú cítite, vidíte, počujete a dotýkate sa jej.

V lesnom kúpeli hrá dôležitú úlohu čas. Na šinrin'joku potrebuje návštevník dve až štyri hodiny. Nenáhlite sa. Hocikedy a hocikde zastavte, sadnite si alebo ľahnite a precíťte miesto, na ktorom sa práve nachádzate. Dotýkajte sa popritom okolitej prírody. Počas kráčania si podľa tejto terapie môžete uvedomiť aj pevnú pôdu pod nohami.

Technika, ktorá pomáha pľúcam a cukrovke

V machu, kvetoch, hríboch, stromoch sa nachádzajú aromatické látky, ktoré sú výborným posilňovačom imunitného systému. Neoceniteľným „neviditeľným liečivom“ je aj čistý lesný vzduch, najmä pre ľudí s chronickou pľúcnou obštrukciou a astmou.

Lesný kúpeľ môže znížiť hladinu cukrovky. Ako informoval aj portál Idnes.cz, lesný kúpeľ redukuje vyplavovanie stresových hormónov, prípadne ho úplne zastavuje, klesá riziko získania cukrovky 2. typu a pri dlhodobom praktizovaní dokáže prechádzka regulovať nielen psychickú rovnováhu, ale dokáže byť taktiež prevenciou pred vznikom cukrovky. Vyznávači šinrin-joku tvrdia, že ten, kto kráča po lese podľa tejto metódy, načerpá liečivú silu matky prírody najintenzívnejšie.

Technika, ktorá pomáha pri depresiách a strese

Aj našej psychike dokáže príroda pomôcť. Nechajme sa pritom zvábiť lesnými cestičkami. V lese nechávame starosti. Počas štúdie odborníkov z poľa psychológie Ruth Ann Atchleyovej a Davida L. Strayera. J, sa prišlo na to, že postačia štyri dni na to, aby návštevníci lesa prešli viditeľnou zmenou.

Podľa slov odborníkov dokáže len 20-minútový pobyt v prírode zbaviť človeka stresu a podľa tamojšej japonskej štúdie les dokáže umierňiť podráždenosť, pocity napätia, stresu a skľúčenosti. Lesný kúpeľ sa odporúča aj pri poruchách spánku a problémoch so srdcom.