Dominika Pacigová

Miláčik Hollywoodu Gerard Butler odišiel na Haiti, aby varil jedlo pre chudobné deti. Z jeho cesty vznikol aj dojímavý film

Film odhaľuje ohromnú silu vzdelávania a potrebu jedla v škole pre tie najzraniteľnejšie deti na svete.

Nový film dokumentuje cestu, ktorú herec a producent podnikol so zakladateľom organizácie Magnusom MacFarlane-Barrowom, aby sa dozvedel, aké ovocie prináša práca Mary’s Meals v Libérii a Haiti. — Foto: Mary's Meals International / Mary's Meals SK

LIPTOVSKÝ MICHAL 2. júla - Charitatívna organizácia Mary’s Meals, ktorá sa stará o to, aby deti z najchudobnejších krajín sveta dostávali dennú stravu v mieste vzdelania, sa spojila so svojím dlhoročným podporovateľom a hollywoodskou hviezdou Gerardom Butlerom, aby spolu nakrútili film Láska dosiahne všade. Nový film dokumentuje cestu, ktorú herec podnikol so zakladateľom organizácie Magnusom MacFarlane-Barrowom, aby sa dozvedel, aké ovocie prináša práca Mary’s Meals v Libérii a Haiti, informovala Alexandra Pastorková z Mary's Meals Slovensko.

Deti sú v tejto situácii zraniteľné a ohrozené

Film Láska dosiahne všade, ktorý bol nakrútený ešte pred krízou spôsobenou koronavírusom, odhaľuje ohromnú silu vzdelávania a potrebu jedla v škole pre tie najzraniteľnejšie deti na svete. Tieto deti naďalej potrebujú podporu, hoci sa pre pandémiu uzavreli mnohé z tradičných miest vzdelávania. „Sme v období bezprecedentnej globálnej krízy, ktorá ovplyvňuje spôsob, akým ľudia na celom svete žijú, pracujú a sú vzdelávaní. Deti sú v tejto situácii osobitne zraniteľné, ohrozené a existuje veľké nebezpečenstvo, že uprostred strachu a zmätku tohto nového sveta sa na ne zabudne,“ skonštatoval zakladateľ organizácie Magnus MacFarlane-Barrow.

Charitatívna organizácia však prišla s krásnou myšlienkou. „Mary’s Meals sa zaviazala, že chudobným deťom, ktorým v školách pomáha, bude zabezpečovať jedlo každý deň. Pre organizáciu je preto dnes ešte dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby svoj sľub dodržiavala a podporovala tieto deti dodávaním potravín priamo do ich komunít a domovov. Tie sú teraz ich novými miestami vzdelávania,“ vysvetlil Magnus. „Podelením sa o svoje skúsenosti s Mary’s Meals prostredníctvom tohto filmu nám Gerry pomáha upriamiť pozornosť na deti, ktoré sýtime a na ich životné príbehy,“ dodal.

Táto skúsenosť zasiahla herca z viacerých uhlov - emocionálne, duchovne a fyzicky. Foto: Mary's Meals SK

Gerry im pomáha upriamiť pozornosť na deti, ktoré sýtia a taktiež na ich životné príbehy. Foto: Mary's Meals SK

Radosť v očiach detí. Foto: Mary's Meals SK

Stretol sa so skutočnými hrdinami

Gerard, ktorý sa objavil vo filmoch ako 300, Pád anjela či P.S. Milujem Ťa, sa v srdci organizácie stretol s niekoľkými hrdinami skutočného života. „Táto skúsenosť ma zasiahla z toľkých rôznych uhlov - emocionálne, duchovne a fyzicky. Natáčam filmy o hrdinoch, ale prostriedky, ktoré majú k dispozícii, sú často nadštandardné... a potom idete do Libérie či na Haiti a pochopíte, že hrdinami sú učitelia v školách a tiež všetky tie deti, ktoré sem každý deň prichádzajú s prázdnymi žalúdkami, aby získali vzdelanie,“ povedal vo filme herec Gerard Butler.

„Každé jedlo, ktoré poskytuje Mary’s Meals, je kusom dobročinnosti a kúskom lásky. A to všetko prechádza do rodín a komunít a dáva im pocit nádeje. Je rozdielom medzi tým, či dieťa hovorí - chcem prežiť zajtrajšok alebo chcem sa stať doktorom,“ doplnil známy herec.

Charitatívna organizácia Mary’s Meals sa spojila so svojím dlhoročným podporovateľom a hollywoodskou hviezdou Gerardom Butlerom, aby spolu natočili film Láska dosiahne všade Foto: Mary's Meals SK

Deti vzdelávajúce sa v škole. Foto: Mary's Meals SK

Gerard, ktorý sa objavil vo filmoch ako 300, Pád anjela či P.S. Milujem Ťa, sa v srdci organizácie stretol s niekoľkými hrdinami skutočného života. Foto: Mary's Meals SK

Herec sa stal súčasťou komunitného života

Film ukazuje, ako sa Butler stáva súčasťou komunitného života - vyučuje na hodine matematiky, tancuje s deťmi, pestuje plodiny v školskej záhrade, pripravuje jedlo, nosí vodu z miestnej studne a dokonca sa delí o herecké tipy s deťmi hrajúcimi Narodenie v Betleheme.

Spolupráca so známym hercom potešila aj zakladateľa organizácie. „Bolo pre mňa veľkou radosťou cestovať s Gerrym na Haiti a do Libérie, a sme mu nesmierne vďační za jeho neoceniteľnú podporu,“ uviedol MacFarlane-Barrow.

Mary’s Meals sa zaviazala, že chudobným deťom, ktorým v školách pomáha, bude zabezpečovať jedlo každý deň. Foto: Mary's Meals SK

Film Láska dosiahne všade bol nakrútený ešte pred krízou spôsobenou koronavírusom. Foto: Mary's Meals SK

Dojímavé slová 14-ročného chlapca

Organizácia vznikla v roku 2002 po tom, ako Magnusa MacFarlane-Barrowa hlboko zasiahli slová 14-ročného Edwarda zo štátu Malawi, ktorý navštívil v čase hladomoru. Na otázku, aké sú jeho životné sny, odpovedal, že by chcel mať dostatok jedla a jedného dňa by chcel mať možnosť chodiť do školy.

Vďaka množstvu miestnych dobrovoľníkov v 19 krajinách dnes Mary’s Meals sýti už viac ako 1,6 milióna detí. Celý film, ktorý je k dispozícii od 25. júna, si môžete pozrieť na stránke Mary's Meals Slovensko.