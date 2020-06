TASR

Dnes o 14:16 Pre veľký záujem RegioJet pridáva spoje: Od 11. júla budú vlaky do Chorvátska jazdiť denne

Odchod prvého vlakového spoja RegioJet na trase Praha – Bratislava – Ľubľana – Rijeka z hlavného mesta Slovenska sa uskutoční v dnes o 21.12 h.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Michal Svítok, pexels.com/Lucian Petronel Potlog

Bratislava 30. júna (TASR) – Dopravca RegioJet zvyšuje počty vlakových spojov zo Slovenska do Ľubľany a Rijeky. Od 11. júla pridáva ďalšie štyri spoje týždenne v každom smere. Priame vlakové spojenie z Česka a Slovenska do Slovinska a Chorvátska tak bude cez hlavnú letnú sezónu do konca prázdnin v prevádzke každý deň. Informoval o tom hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj.

Predalo sa už 30-tisíc lístkov

Na spojoch budú v prevádzke identické súpravy s kapacitou 560 cestujúcich. „V Rijeke môžu cestujúci využiť nadväzujúce autobusové spoje do približne tridsiatky najobľúbenejších destinácií na chorvátskom pobreží. Aktuálne sa na vlaky do Chorvátska predalo približne 30.000 lístkov,“ priblížil hovorca.

Cestujúcich zo Slovenska aj Česka bez pochýb presvedčila aj priaznivá cena lístkov. Tá sa pohybuje v rozmedzí od 590 českých korún (22,25 eur) do 790 korún (29,77 eur), uvádza portál idnes.cz. V cene je miestenka, palubný servis počas celej jazdy, wi-fi, či prístup k zábavnému portálu.

Odchod prvého vlakového spoja RegioJet na trase Praha – Bratislava – Ľubľana – Rijeka z hlavného mesta Slovenska sa uskutoční už dnes, teda v utorok o 21.12 h.