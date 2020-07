Michaela Mäsiarová

Dnes o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hotel s piatimi miliónmi hviezdičiek: Na Islande môžete prenocovať v rozprávkovej bubline

Noc, za ktorú si zaplatíte 600 dolárov, ponúka magický zážitok pre všetkých, ktorí si chcú splniť svoj detský sen.

Bublina na Islande ponúka tie najčarovnejšie výhľady. — Foto: Reprofoto Goodnewsnetwork/SWNS

REYKJAVÍK 12. júla - Aj vy si môžete vychutnať noc uprostred nedotknutej a priezračnej islandskej prírody, pod holým nebom, ktoré ponúka jedinečný zážitok v podobe tancujúcich hviezd či prenádhernej, dozelena hrajúcej polárnej žiary.

To všeko vďaka unikátnej forme ubytovania, ktorú na juhu Islandu ponúka spoločnosť Buubble. Tá svoju sklenenú bublinu, v ktorej budete počas noci ubytovaní, nazýva aj 5-milión-hviezdičkovým hotelom. Odvážne tvrdenie? Možno áno, no hviezdy na islandskom nebi asi ešte presne nezrátal nik. Pobyt pre dve osoby v unikátnej sklenenej bubline aktuálne vychádza na niečo vyše 600 dolárov, čo je v prepočte asi 550 eur.

Noc, na ktorú sa nezabúda

Dokonalý prírodný hotel uprostred Islandu vyrástol len nedávno a svojim hosťom ponúka miesto klasickej hotelovej izby súkromnú sklenenú bublinu priamo v strede lesa. Tá návštevníkom ponúka spánok pod hviezdnou oblohou a ak budú mať šťastie, miesto rátania ovečiek, sa môžu pred spánkom kochať pohľadom na legendárnu polárnu žiaru.

Robert Robertsson, majiteľ a výkonný riaditeľ projektu Buubble so sídlom v Reykjavíku, to zhrnul veľmi jednoducho: „Niektoré detské sny s nami zostávajú po celý život,“ vyjadril sa pre portál Good News Network. Podnikateľ sa preto rozhodol vytvoriť koncepciu Buubble (bubliny), ktorá by tieto sny mohla plniť.

„Zabudnite na mesto, zabudnite na prácu a užívajte si sledovanie tanca polárnej žiary. Nemôžeme zaručiť, že sa objaví. To je v rukách prírody. Ale ak sa ukáže, čaká vás magická noc,“ uvádza Robertsson.

Foto: Reprofoto Goodnewsnetwork/SWNS

Objednajte teraz, vyraziť môžete hocikedy do piatich rokov

Spoločnosť Buubble je licencovaná ako cestovná agentúra a má dve pobočky na južnom Islande. Jedna takáto bublina je určená pre dvoch hostí, prípadne pre dieťa do 6 rokov. Bežné náklady sú 830 dolárov (asi 730 eur), ale Robertsson ponúka kvôli pandémii nového koronavírusu zľavu, ktorá sumu znižuje na 618 dolárov (približne 550 eur). Rezervovať si noc v bubline môžete kedykoľvek pomocou otvoreného lístka. Na rezervácii je výhodné aj to, že ju môžete využiť hocikedy v horizonte až piatich rokov.