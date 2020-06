Ľubomíra Somodiová

Dnes o 18:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Počas prechádzok s kočíkom ich v lete rodičia často prekrývajú látkou. Dieťaťu to ale neprospieva, práve naopak

Keď máte chuť byť v horúci deň vonku so svojím dieťatkom, radšej skúste vyhľadať miesto v tieni.

Ilustračné foto. — Foto: Zdorj: Pixabay

ŠTOKHOLM 30. júna - Leto je tu už v plnom prúde. Pre mnohých vytúžené, pre niektoré mamičky čistý horor. Udržať dieťatko v bezpečí, pohodlí a šťastí je pri vysokých teplotách celkom náročné.

Prekrytie kočíka vo vysokých teplotách nie je ideálne

Mamičky skúšajú kúpele na ochladenie, bez krému na opaľovanie neodídu z domu a snažia sa všemožne chrániť svoje malé poklady. Ak však používate pri kočíkovaní na ochranu pred slnkom látku, mušelínovú handričku alebo čokoľvek na vytvorenie tieňa, robíte obrovskú chybu a svoje dieťa ohrozujete.

Malé deti znášajú teplo oveľa horšie

Výskumní pracovníci zo Švédska tvrdia, že zakryť kočík s úmyslom vytvoriť tieň, má v skutočnosti za následok vytvorenie „horúceho pekla“. „V kočiariku je extrémne horúco. Podobne ako v termoske,“ povedal pre švédske noviny Svenska Dagbladet pediater Svante Norgren z detskej nemocnice v Štokholme.

Okrem toho upozornil aj na to, že v kočíku za takýchto okolností veľmi zle prúdi vzduch. Malé detičky v kočíkoch pritom znášajú teplo oveľa horšie ako ich rodičia či starší súrodenci. Podľa pediatra sú deti citlivejšie a ich telesná teplota dokáže stúpať až päťkrát rýchlejšie.

Testovanie

Test naozaj preukázal, že tieto tvrdenia nie sú žiadne výmysly. Bez zakrytia bola v horúčavách teplota v kočíku 22 stupňov Celzia. Následne sa kočík prikryli tenkou látkou. Po pol hodine bolo v kočíku nameraných 34 stupňov Celzia a po hodine sa teplota vyšplhala na vysokých 37 stupňov Celzia. Nezabudnite preto, že zakrývať kočík nie je tou najlepšou voľbou. Keď máte chuť byť vonku, skúste vyhľadať miesto v tieni.

Konajte s rozumom

Wendy Sue Swanson, detská lekárka zo Seattlu, však tvrdí, že nie je dôvod na paniku.

„Nebuďte hneď v strese,“ povedala pre portál Today. „Stovky rokov rodičia prikrývali svoje deti, aby ich ochránili pred slnkom. Stále to môžu robiť, ale mali by premýšľať, kedy je to vhodné,“ dodala.