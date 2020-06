TASR

Do Prahy zo Slovenska aj letecky: Nové spojenie láka aj na priaznivé ceny leteniek

Lety bude prevádzkovať dvakrát týždenne vždy v pondelok a v piatok.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

KOŠICE/PRAHA 26. júna - Letecká spoločnosť Ryanair otvára z Košíc ďalšie letecké spojenie, od 3. augusta bude lietať na linke Košice – Praha. Lety bude prevádzkovať dvakrát týždenne vždy v pondelok a v piatok. Za košické letisko o tom TASR informoval Tomáš Jančuš.

Odlety z Prahy budú tieto najväčšie európske nízkonákladové aerolínie realizovať o 12.35 h s príletom do Košíc o 13.55 h. Následne sú odlety z Košíc plánované o 14.20 h s príletom do Prahy o 15.35 h. Na linke bude nasadzované lietadlo typu Boeing 737-800 s kapacitou 189 sedadiel.

Ceny leteniek budú priaznivé

„Sme veľmi radi, že naše neustále obchodné aktivity priniesli ovocie aj vo veľmi ťažkých časoch súvisiacich s následkami pandémie. To, že už o niekoľko týždňov spoločnosť Ryanair začne lietať na linke Košice – Praha je skvelou správou pre množstvo slovenských občanov, ktorí študujú či pracujú v českej metropole a doteraz na dochádzanie z Košíc využívali železničné či autobusové linky,“ povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Michael Tmej. Podľa neho sa Košice a celé východné Slovensko s touto nízkonákladovou linkou zároveň stávajú dostupnejšou a atraktívnejšou destináciou pre českých turistov.

Ako informuje na svojom Facebooku košické letisko, ceny leteniek budú priaznivé a budú sa pohybovať už od 30 eur za jednosmernú letenku.

Ako Jančuš informoval, počas leta sa očakáva, že Ryanair opätovne sprevádzkuje spojenie do Londýna, keďže letenky na linku Košice – Londýn Stansted sú v predaji. „Konkrétny termín bude závislý aj od rozhodnutí vlády SR v súvislosti s povolením letov z Veľkej Británie na územie SR,“ spresnil.

V súvislosti s tohtoročnou letnou charterovou sezónou zatiaľ predpokladá, že na dovolenky z Košíc sa bude lietať do prímorských destinácií v Bulharsku, Grécku a na Cypre s leteckými spoločnosťami Smartwings a Bulgaria Air. Možnosti letov do iných krajín záležia na vládnych rozhodnutiach. Tie, ako aj rozhodnutia jednotlivých spoločností, podľa neho ovplyvnia obnovenie ostatných leteckých spojení. Po tom, ako došlo k uvoľneniu opatrení prijatých na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19, už do Košíc lietajú České Aerolínie a Austrian Airlines.

Pripomenul, že pre všetky letecké spoločnosti platia všeobecne platné pravidlá nosenia rúšok počas celej doby letu, dodržiavanie hygieny rúk a odstupov. Jančuš odporúča sledovať podmienky uverejnené na webových stránkach jednotlivých leteckých spoločností a košického letiska.