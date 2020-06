Michaela Mäsiarová

Dnes o 18:00 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Tajomný komplex prezývajú aj jeden z divov Ruska: Momunent, ktorý máta vedcov, odhaľuje svoje tajomstvá

Úchvatný ostrovný komplex neďaleko mongolských hraníc sa údajne staval pre čínsku princeznú. Na svete je však úplne nový predpoklad.

Záhadná pamiatka poodhalila niečo zo svojich tajomstiev. — Foto: Reprofoto The Siberian Times/Por Bajin Foundation, Vera Salnitskaya

POR BAŽIN 28. júna - Nová vedecká štúdia prichádza s úžasným objavom. Podarilo sa zistiť, kam až siahajú korene jednej z najzáhadnejších konštrukcií na území Sibíri. Ohromujúci monument Por-Bažin na juhu Ruska, pri jazere Tere-Khol sa nachádza približne 2 300 metrov nad morom. Najprv sa odborníci domnievali, že bol určený len pre sezónne osídlenie, medzi pásmami Sayan a Altaj. Dnes to však vyzerá tak, že v skutočnosti nebol ľuďmi obsadený nikdy.

Účel či inšpirácia, ktorá viedla tvorcov k výstavbe komplexu, mátali roky už nejedného vedca či odborníka. Ako informuje portál Siberian Times, tajomné miesto, prezývané aj jeden z divov Ruska, však konečne poodhaľuje svoje tajomstvo. Teda, aspoň sčasti.

Nové poznatky

Výskum Univerzity v Groningene pomocou špeciálnej techniky ukázal, že táto, dá sa povedať, mysteriózna stavba, bola skonštruovaná v roku 777 nášho letopočtu, a teda o dve desaťročia neskôr ako tvrdili predchádzajúce údaje.

„Vedci našli v komplexe lúč s hrotom z roku 775. Navyše, keďže sa im podarilo zistiť, že aj strom bol o dva roky neskôr vyrúbaný, komplex musel byť postavený v roku 777,“ uvádza sa v správe zborníka Národnej akadémie vied.

Pôvodne si mysleli, že ide o sídlo pre ženu panovníka, nové objavy tvrdia, že je to skôr kláštor

Nové zistenia tak pravdepodobne podkopávajú romantickú teóriu o tom, že išlo o kráľovský letný dom, o ktorej hovorí miestny umelecký akademik, Demir Tulush z Tuva Institute of Humanities and Social and Economic Research. Jeho verzia tvrdí, že by to mohol byť „letný palác“, ktorý bol postavený pre manželku panovníka - kagana Bögü Khana (kagan - ekvivalent cisára, pozn. red.) „Pravdepodobne bol komplex určený na bývanie pre ženu, no po ceste sem sa jej niečo stalo a ona na toto miesto nikdy nedorazila,“ vysvetlil pre Siberian Times Demir.

Pohľad na pevnosť Por-Bažin. Foto: Wikimedia CC/Por-Bajin Fortress Foundation

Nová štúdia však naznačuje, že Por-Bažin (v preklade hlinený dom), čo je názov tohto monumentu, bol postavený nie ako sídlo pre manželku panovníka ale ako manichejský kláštor, čo rozpútalo tiež vedeckú diskusiu o bojoch medzi vtedajšími náboženskými rivalmi: manichaeizmom a gnostickým náboženstvom. Práve náboženský súboj mal za následok aj vraždu kagana Bögü Khana, ktorý bol zabitý počas anti-manichejského povstania v roku 779. Toto všetko a mnoho viac evidentne súvisí aj s novými archeologickými nálezmi vedcov.

Komplex zrejme nebol nikdy využívaný

Nové poznatky preto naznačujú, že tento komplex mohol byť napokon postavený nie pre princeznú, ale skôr ako manichejský kláštor. To by vysvetľovalo, prečo nebol priestor nikdy využitý. Náboženstvo totiž vplyvom povstania a spomínanou vraždou pavnovníka zaniklo a v čase, keď bol komplex dostavaný, už bolo, dá sa povedať, „nemoderné“.

Por-Bažin je čosi, ako „kremeľská pevnosť“, ako ju zvyknú nazývať. Jej ústredným prvkom je štruktúra vnútorného nádvoria, ktorú podopierajú najmenej tri desiatky drevených stĺpov spočívajúcich na kamenných základoch. Archeológovia na mieste našli tiež hlinené odtlačky ľudských nôh, vyblednuté farebné kresby na omietke stien, brány, či úlomky spáleného dreva. Najzáhadnejšia archeologická pamiatka Ruska je teda stále žriedlom tajomstiev a neurčitých zámerov.

Podarí sa vedcom niekedy skutočne odkryť jej tajomstvá?