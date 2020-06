TASR

Dnes o 20:35 čítanie na minútu 0 zdieľaní Meno nového predsedu ÚRSO by mohlo byť známe do 10 dní

Uviedli to štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek a minister hospodárstva na spoločnom tlačovom brífingu v stredu

Na archívnej snímke Karol Galek — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 24. júna (TASR) – Meno nového predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktoré podpredseda vlády SR a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) predloží vláde na schválenie, by mohlo byť známe do 10 dní.

Uviedli to štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek a minister hospodárstva na spoločnom tlačovom brífingu v stredu pri príležitosti verejného vypočúvania kandidátov. Tajomník komisie na výber nového predsedu úradu má tri dni na to, aby vyhodnotil výberové konanie a minister má zase do siedmich dní meno predložiť vláde.

Sulík sa pri výbere nového predsedu ÚRSO bude rozhodovať aj podľa subjektívneho hodnotenia každého člena komisie. „Určite to bude medzi tými top ľuďmi,“ dodal Sulík. Svoje doterajšie preferencie u kandidátov prezradiť nechcel, venovať sa tejto problematike plánuje, až keď bude mať všetky údaje pokope.

Ako dodal Galek, prihlásených bolo 14 kandidátov, na ministerstvo sa v utorok (23.6.) dostavili 12, z nich jeden neuspel. Verejne sú teda v stredu vypočúvaní 11. "Z tých, ktorí uspeli, sa môžem zaručiť za každého jedného z nich. Na základe toho, čo som si vypočul, sú to veľmi kvalitní kandidáti," uviedol Galek, ktorý zároveň šéfuje komisii na výber nového predsedu úradu.

Ako dodal, ktorýkoľvek z 11 kandidátov by posunul úroveň úradu minimálne o tri stupne vyššie, ako ho zanechal jeho bývalý predseda Ľubomír Jahnátek.

Ako odpovedal Galek na otázku, aké kritériá pri kandidátoch použili, každý člen komisie mal k dispozícii 25 bodov, ktoré podľa vlastného uváženia dal jednotlivým kandidátom od 0 do 25. Členovia komisie sa tak rozhodovali podľa toho, ako boli spokojní s odpoveďami kandidátov na ich otázky.

Ako odpovedal Sulík na otázku o Jahnátkovom pláne podať trestné oznámenie pre jeho odvolanie, ako prvé sa pozrie na jeho profesorský titul, či ho získal v súlade s vtedy platnými pravidlami. „Pozrieme sa aj na zvyšné jeho počiny, pozrieme sa na to, aké mal skúsenosti, ktoré boli zo zákona predpísané. Možno sa na toto všetko pozrie aj pán Jahnátek a prestane otravovať,“ uzavrel Sulík.

„Tento úrad v minulosti čelil viacerým pochybeniam, podozreniam z rôzneho nátlakového konania, z rôznych korupčných škandálov,“ uviedol Galek. Aj z týchto dôvodov má dnes rezort na stole 80-miliónový deficit v tarife za prevádzku systému, ktorý bude musieť uhradiť zo štátneho rozpočtu.

„Nastala tam jedna situácia, kedy úrad vyzval regulovaný subjekt na začatie cenového konania a na druhý deň zverejnil výšku tarify, pritom ešte stále nemal podklady,“ vysvetlil Galek.