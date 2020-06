Lenka Miškolciová

Lektorka jogy: Cvičiť jogu len podľa YouTube je dvojsečná zbraň. Pri akomkoľvek cvičení by som si na telo dávala pozor

Uvažovali ste niekedy nad tým, že by ste začali cvičiť jogu? Vypočujte si rozhovor s lektorkou jogy a jej veľkým nadšencom. Možno práve oni vás presvedčia, aby ste to už naozaj skúsili.

Lektorka jogy Lenka Valent a Peter Varmuža boli hosťami Dobrého rádia pri príležitosti Dňa jogy. — Foto: Adr, Instagram/LenkaValent

BRATISLAVA 22. júna - „Často hovorím, že život bez jogy si neviem predstaviť a asi by som si ho bez nej ani predstaviť nechcela,“ hovorí Lenka Valent, lektorka jogy z bratislavského štúdia Yoga Beats Bratislava. Ako priznáva, rovnako ako sa o fitness hovorí, že to nie je iba cvičenie, ale životný štýl, tak je to u nej aj v prípade s jogou.

„Akýkoľvek pohyb je dobrý. Joga je pre každého, no nie každý musí robiť jogu. Má naozaj množstvo pozitívnych účinkov, ako každý pohyb. Joga je komplexné cvičenie a natiahnutie celého tela pôsobí pozitívne určite nielen na fyzické telo, ale aj na dušu,“ vysvetľuje lektorka jogy Lenka. „Nie som rada, keď sa joga prezentuje ako niečo iné ako bežné fyzické cvičenie,“ vysvetľuje a dodáva, že ako joga, tak aj fitness alebo akékoľvek iné pohybové cvičenie, majú obrovské pozitívne účinky na ľudské telo a je na každom z nás, k čomu si nájde cestu, čo komu „sadne“ a či mu prinesie niečo viac aj po psychickej stránke.

Joga mi pomáha aj v dennom živote

Veľkým fanúšikom jogy je však aj Peter Varmuža, majiteľ a riaditeľ siete potravín YEME, ktorý bol v dopoludňajšom vysielaní Dobrého rádia spolu s lektorkou jogy Lenkou Valent. „Joga mi pomáha aj v tom, že už aj keď ju necvičím, ale počas dňa, keď sa vyskytnú ťažšie situácie, kedy sa skoncentrujem, nadýchnem, nájdem tú harmóniu a dokážem lepšie zareagovať,“ opisuje výhody, ktoré joga prináša jemu.

Inštruktorka jogy Lenka Valent zo štúdia Yoga Beats Bratislava neváhala a pripravila si aj názornú ukážku toho, čo človek so svojím vlastným telom aj vďaka joge dokáže:

Stačí cvičiť jogu podľa YouTube?

Mnohí s jogou, ako aj s inými typmi cvičenia, začínajú mimo špecializovaných štúdií. Niektorí z nás si možno myslia, že joga, ako na pohľad často pomerne jednoduché cvičenie, sa dá naučiť aj len cez videá na internete: „Je to taká dvojsečná zbraň. Dávala by som si na svoje telo pozor, určite je lepšie všetko, čo sa týka fyzického tela, vykonávať pod odborným dohľadom,“ hovorí lektorka, ktorá však priznáva, že aj ona sama začínala s jogou práve tak, že si napozerala aj rôzne videá na internete: „Akokoľvek sa k joge dostanete, je to vaša cesta, časom vám však možno aj na tých videách začne niečo chýbať a zvážite, že by ste boli radšej, keby vám niekto aj niečo viac vysvetlil,“ ozrejmila Lenka.

Zapojte sa do súťaže o permanentku

Vypočujte si celý rozhovor s Lenkou Valent a Petrom Varmužom, ktorí o joge porozprávali vo vysielaní Dobrého rádia oveľa viac. Zároveň sa môžete zapojiť aj do súťaže o permanentku v hodnote 70 eur na 10 vstupov do bratislavského centra jogy Yoga Beats Bratislava. Permanentku si následne výherca jednoducho aktivuje, ak napíše na e-mail info@yogabeats.sk.

A pre tých, ktorí majú chuť na niečo dobré, čím sa odmenia napríklad aj po dobrom cvičení, čaká v súťaži poukážka na nákup v sieti potravín YEME v hodnote 50 eur. Stačí sa zapojiť do prebiehajúcej súťaže na Facebooku Dobrého rádia.