TASR

Dnes o 10:12 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Prieskum: Tretina Slovákov chce dovolenkovať doma. Väčšina na dovolenku vyrazí autom

V súvislosti so súčasným ústupom pandémie nového koronavírusu a uvoľňovaním vládnych opatrení sa chystá viacero Slovákov v nasledujúcich mesiacoch vyraziť na dovolenku.

Ilustračný obrázok. — Foto: Pixabay/453169

Bratislava 21. júna (TASR) – V súvislosti so súčasným ústupom pandémie nového koronavírusu a uvoľňovaním vládnych opatrení sa chystá viacero Slovákov v nasledujúcich mesiacoch vyraziť na dovolenku.

Len 10% ľudí sa chystá využiť vlak a lietadlo

Väčšina tých, ktorí si plánujú tento rok dovolenku, vyrazia na cestu hlavne autom (74 %), vlakom plánuje ísť len 10 % a rovnaké percento sa chystá ísť lietadlom. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere Slovakia, na ktorom sa zúčastnilo 500 respondentov internetovej populácie staršej ako 15 rokov zo Slovenského národného panela.

Slovenskí dovolenkári sa podľa prieskumu chystajú cestovať prevažne v lete, teda v júli a auguste (58 %). Niektorí si termín dovolenky budú vyberať podľa toho, ako bude vyzerať aktuálna situácia. Ide o 22 % opýtaných. Nechať si dovolenku na jesenné mesiace zamýšľa 17 % respondentov. Cestovať v zime sa chystajú 3 % respondentov.

Tretina Slovákov chce dovolenkovať doma

Viac ako tretina opýtaných plánuje stráviť dovolenku iba na území Slovenska. Tvrdia to o niečo viac muži a opytovaní s vyšším stupňom vzdelania. Pätina respondentov sa plánuje vybrať do zahraničia – 11 % do susedných štátov, 7 % do krajín Európskej únie (EÚ) a 2 % do vzdialenejších destinácií mimo hraníc Únie.

Štvrtina respondentov z celej vzorky, naopak, tvrdí, že tento rok cestovať radšej neplánuje. Vyslovili sa tak o niečo viac ženy ako muži, ľudia so základným stupňom vzdelania a tiež obyvatelia stredného Slovenska. Nerozhodnutých zostalo ešte 16 % respondentov, ktorí zatiaľ nevedia, ako so svojou tohtoročnou dovolenkou naložia.