Ľubomíra Somodiová

Dnes o 18:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Chodenie naboso sa hodí len pre 15 percent ľudí. Ak s ním chcete začať, mali by ste sa držať týchto rád

Nohy nás nosia a dopravia nás, kam potrebujeme. Je preto dobré vedieť, čo je pre ne najlepšie.

Chodenie bez topánok dokáže byť prospené. Treba s ním však začať pozvoľna a postupne. — Foto: Pixabay/Lisylia

BRATISLAVA 17. júna - Názory obyčajných ľudí aj odborníkov sa v pohľade na to, či je lepšie dopriať nohám chôdzu naboso alebo chodiť v topánkach, často rozchádzajú.

Chodenie naboso má u detí veľký význam

Väčšina malých detí chodí najradšej bosá - ihneď, ako im starostliví rodičia obujú topánočku, začnú byť nespokojné a chcú si ju vyzuť.

„Deti majú chodenie naboso ako prirodzenú vlastnosť a pokračuje to až do dospelosti. Chôdza naboso u detí je veľmi dôležitá, pretože im vytvára lepšiu oporu, dieťa vie lepšie pracovať s ťažiskom a spevňuje sa mu celkovo aj postavenie tela. Do budúcna to má veľmi silný význam, lebo dieťa má dobre vyvinutý stabilný základ,“ povedala pre Dobré noviny fyzioterapeutka Martina Nagyová.

Nie sme zvyknutí chodiť bez topánok

Vekom si však mnohí z nás nevedia život bez topánok vôbec predstaviť. Český neurológ a podiater Miroslav Havrda upozorňuje, že spôsob, akým človek bez topánok alebo v barefootovej obuvi drží rovnováhu alebo sa pohybuje, je iný, ako ten, ktorý sme si vyvinuli za roky strávené v bežnej obuvi. Rovnako, ako každá zmena, aj iný spôsob pohybu môže byť pre telo šokom, ktorý spôsobí problémy.

„Ľudia chodili mnoho tisíc rokov naboso, dokonca aj môj starý otec chodil do školy v lete bosý. Veľa Indov či Afričanov alebo aj Tibeťanov chodí aj dnes bez topánok. Ich noha je na túto aktivitu adaptovaná, ploská, má hyperkeratózu, je svalnatá a stabilná“ vysvetlil pre český časopis Mesicnik zdravi.

Chodenie po tvrdých povrchoch nie je vhodné. Foto: Pixabay/Wokandapix

Nohu treba pripravovať postupne

Nagyová má podobný názor. Prvý kontakt chodidla so zemou je podľa nej sprevádzaný zmenami. „Pokiaľ nohu neotužujete a nepripravujete postupne, je viac než pravdepodobné, že chodidlo bude reagovať. Pokiaľ je povrch vhodný, cievne pomery a vplyv na nervové zakončenia v nohe sa zmenia. Miestny opuch, začervenanie, pálivá bolesť na chodidle môžu byť znakom nadmernej záťaže,“ vysvetľuje fyzioterapeutka.

Ak sa chceme vrátiť v čase o 100 rokov späť, je podľa Havrda potrebné chôdzu naboso alebo v minimalistických topánkach dávkovať veľmi pozvoľna a počúvať odozvu vlastného tela.

Ak to človek s novým štýlom chôdze preženie, môže to mať nepríjemné následky.

„Pri razantnejšom používaní minimalistických topánok alebo pri behaní naboso sú aj u trénovaných jedincov bežné únavové zlomeniny dolnej končatiny a tiež je veľké riziko zápalu mäkkých tkanív chodidla (plantárna fascitída) či zápalov obalov Achillovej šľachy (peritendinitída),“ varuje doktor Havrda.

Chodenie naboso sa hodí len pre 15 percent ľudí

Aj keď niektorí dlhoroční „bosonožci“ zvládnu bez problémov aj chodenie v lese, ako nováčikovi vám to môže viac uškodiť, než pomôcť.

V prípade, ak máte chuť si behanie naboso alebo trvalé nosenie bosotopánok vyskúšať, myslite pritom na odporúčanie podiatra doktora Havrdu: „Úplne zdravý a trénovaný človek by v zásade mohol vyskúšať chôdzu naboso. Takto zdravých ľudí je podľa skúseností amerických podiatrov ale len asi 15 percent.“

Ilustračné foto. Foto: Pixabay/Pezibear

Títo ľudia by sa mali vyvarovať chôdzi naboso

Všeobecne by sa chôdzi naboso mal vyhnúť každý, kto má ortopedickú vadu alebo neurologickú vadu dolných končatín (vyskytuje sa často napríklad u diabetikov). Chôdzu naboso alebo v barefoot topánkach tiež odborníci neodporúčajú ľuďom, ktorí sa väčšinu času pohybujú po pevných povrchoch, ako je asfalt, betón alebo dlažba: celodenné pobehovanie po meste je pre nohy veľká záťaž a stimulácia nohy prírodným povrchom tu úplne chýba.

Ak chcete začať chodiť úplne naboso, teda nezaobstarať si barefoot obuv, máte celú škálu možností - môžete bez topánok chodiť doma, na záhrade alebo napríklad aj na nejakú prechádzku po prírodnom povrchu (teda nie po asfalte). Možno zistíte, že je to príjemné a osviežujúce. Nezabúdajte ale dbať na stav svojich nôh: keď popraská zrohovatená koža, je to nielen neestetické, ale môže to byť aj bolestivé a hrozí tiež infekcia.

Zdroj: Idnes.cz