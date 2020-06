Michaela Mäsiarová

Dnes o 14:05 čítanie na minútu 0 zdieľaní Archeológovia odhalili rímske mesto pochované pod zemou. Vytvorili dokonalú mapu celého komplexu

Unikátna mapa rímskeho mesta Falerii Nori vznikla vďaka špičkovej technológii GPR.

Na snímke vľavo brána do mesta Falerii Novi — Foto: Wikimedia Commons/Croberto68, cambridge.org

CAMBRIDGE 17. júna - Archeológovia pri výskumoch už niekoľko rokov využívajú špeciálnu technológiu - pozemný radar (GPR), aby objavili, čo leží pod ich nohami bez rizika poškodenia starodávnych artefaktov a štruktúr.

V priebehu rokov sa technológia GPR vyvinula ešte viac a nedávno ju použili na vytvorenie jedinečnej mapy celého rímskeho mesta pochovaného pod zemou, a to bez prevrátenia jediného zrnka pôdy.

Mapa kompletného rímskeho mesta pochovaného už navždy pod zemou. Foto: Reprofoto Goodnewsnetwork/Cambridge/L. Verdonck

Unikátne rímske mesto

Radar vytvoril snímky rímskeho mesta Falerii Novi v úžasných detailoch, ktoré dokazujú existenciu trhu, ciest, chrámu, pamiatok, či dokonca kúpeľného komplexu, a to všetko so sieťou podzemných potrubí so sofistikovaným inštalatérskym systémom, informuje portál Good News Network.

Zľava: Átrium, trh, kúpele, obchody Foto: L Verdonck

Chrám v meste Falerii Novi. Foto: L Verdonck

Tímy z univerzít v Cambridgei a Gente boli schopné mapovať mesto vo vrstvách. Tak mohli spätne určiť aj to, čo sa v ňom postupne menilo. „Úžasná úroveň detailov tohto mesta, ktoré máme k dispozícii vďaka GPR, naznačuje, že tento typ prieskumu by mohol zmeniť spôsob, akým archeológovia skúmajú mestské lokality ako celkové entity,“ uviedol profesor a autor objavu, Martin Millett z University of Cambridge.

Táto zázračná technológia má jediný háčik. Množstvo údajov potrebných na takéto podrobné zobrazenie vyžaduje okolo 4,5 GB a 20 hodín manuálnej práce na počítači na hektár. Autori preto naznačujú, že v budúcnosti môže byť potrebná pomoc nových programov pre efektívnejšie počítačové spracovanie.